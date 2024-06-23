Разрешение США на удары по РФ сорвало большее наступление на Харьковскую область, - AP

Россияне готовили еще большее наступление на Харьковскую область, сосредоточив на своей территории около 90 тысяч солдат. Но благодаря разрешению США на удары американским оружием по российской территории новое наступление удалось сорвать.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Associated Press .

По информации AP, решение США о предоставлении украинской армии разрешения на удары американским оружием по территории РФ было принято в 11 часов по Вашингтону именно тогда, когда российские войска готовились открыть новый фронт на северо-востоке Украины.

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк сказал, что россияне, готовясь к новому наступлению, стянули к Украине по меньшей мере 90 тысяч военных, но держали их в глубине своей территории.

Военнослужащие украинских бригад, воюющих на Харьковском направлении, рассказали AP, что уже через несколько часов после получения разрешения от США началась работа ракетных систем HIMARS по территории РФ.

"HIMARS не молчали целый день. С первых дней украинским силам удалось уничтожить целые колонны войск вдоль границы, ожидавшие приказа о входе в Украину", - вспомнил в разговоре с AP командир артиллерийского расчета на позывной "Гефест".

Как пояснил "Гефест", ранее украинские военные не могли атаковать цели на российской территории, поскольку все склады с боеприпасами и другими ресурсами россияне держали на 20 км дальше, чем могло достать украинское оружие.

Как отмечает AP, после разрешения на удары по РФ динамика на северо-восточном фронте почти сразу изменилась, и украинским войскам удалось стабилизировать ситуацию там.