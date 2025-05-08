Эксперт объяснил российские угрозы "Орешником" и напомнил о red flag

Вчера, 7 мая, российские паблики начали распространять очередную "пугалку", что якобы российский диктатор Владимир Путин поручил Минобороны РФ "определить цели для удара "Орешником" по Киеву".

Так Кремль якобы готовится ответить на какие-то "провокации" Украины, если не будет согласия на трехдневное "перемирие" Путина до 9 мая.

В то же время Ступак заявил, что это была угроза Украине, Киеву и лично украинскому президенту Владимиру Зеленскому, якобы "не вздумай нам испортить праздник, иначе мы шарахнем "Орешником".

Он отметил, что для тех, кто переживает и не знает, что будет, он видит два варианта.

"Первый - если есть возможность, без паники выезжайте на эти два дня к бабушке, отдаленным родственникам, воспользуйтесь такой возможностью", - заявил он.

В то же время, для тех, кто не может выехать, он посоветовал следить за официальным ресурсом посольства США в Украине.

Он вспомнил, что в прошлый раз, когда РФ планировала использовать "Орешник", то за 72 часа американская сторона вывесила объявление о том, что в ближайшие дни объявляется повышенная угроза для граждан США в Украине и все американские предприятия распустили свой персонал.

Вслед за ними этот пример последовали и представительства европейских стран, и тогда по Украине действительно прилетел "Орешник".

"Тогда по Украине действительно прилетел "Орешник". Поэтому, как по мне - второй red flag, который должен дать нам понимание, что РФ планирует использовать "Орешник". Но он неприцельный. Мое резюме таково, что вероятность использования близка к нулю. Небольшая, но все равно остается", - отметил он.