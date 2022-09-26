Эксперт объяснил, зачем Кремль объявил мобилизацию

"Этот вопрос достаточно многогранен. Во-первых, им нужно показать что-нибудь, чтобы был хоть какой-то прирост захваченных земель и оправдать свои колоссальные жертвы. Несмотря на то, что они умалчивают эту информацию, люди видят потери", - сказал эксперт.

Также, по его словам, таким образом россияне решают еще одну задачу – привлечение новых ресурсов.

"Они поняли, что традиционными методами не могут набрать соответствующее количество войск. Поэтому они в абсолютно традиционной манере будут набирать так называемых "туземцев" из новооккупированных земель. То есть, они будут сгонять людей, как они это делали с "мобиками" из Донецкой и Луганской областей", - считает Грабский.

Кроме того, он отметил, что в России уже несколько месяцев формируются и готовятся новые части, которые РФ хочет бросить на фронт.

"Речь идет не о добровольческих подразделениях или группировках частных военных компаний. Речь идет именно о полнокровных подразделениях, формирующихся на российской территории. Но для того, чтобы их подготовить, им нужно время – 3-5 месяцев", - пояснил эксперт.

Он добавил, что Кремль пытается любым способом забросать фронт "пушечным мясом", чтобы удержать позиции, а затем подтянуть необходимое количество войск.