Эксперт объяснил, почему на Украину сложно напасть с территории Беларуси

Он объяснил, что на севере Украины много рек, лесов, болот, поэтому проводить наступление можно только вдоль дорог. Но дорожная инфраструктура на границе между Беларусью и Украиной развита слабо, то есть точек "входа" совсем немного.

"Там очень мало танкоопасных направлений и все они перекрыты нашими войсками. А по болотам ни одна армия не пойдет. То есть эта подтопленная почва сами по себе являются хорошей противотанковой защитой. Север Украины очень неудобен для широкомасштабного наступления. Движение там может быть только по готовым, протоптанным дорогам. Все эти дороги сейчас заминированы и перекрыты", - сказал военный эксперт.

По его словам, войска, которые сейчас находятся в Белоруси, не смогут одновременно нанести концентрированный удар. Более того, приграничные регионы уже оборудованы инженерно-фортификационными сооружениями.

По мнению Свитана, на повторение февральского прорыва агрессору рассчитывать не стоит, разве что - только на такой же финальный исход.