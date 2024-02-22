Доллар отошел от максимумов: НБУ снизил официальный курс

Национальный банк Украины (НБУ) снизил курс доллара. Доллар подешевел после того, как три дня подряд обновлял исторические максимумы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс на 23 февраля 2024 года установлен на таком уровне: 38,4803 гривен за 1 доллар (-0,1434 грн).

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Курс евро составит 41,728 гривен за 1 евро (+0,0067 грн).

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На межбанке сегодня курс упал на 17 копеек до 38,46-38,48 грн/доллар (покупка-продажа) по сравнению с закрытием в предыдущий день.

udinform.com

На наличном рынке курс вырос на 5 копеек до 38,85 грн/доллар.

Колебания курса

С октября 2023 года после перехода к режиму "управляемой гибкости" НБУ реагирует на ситуацию на рынке, снижая или поднимая курс интервенций. За последнюю неделю доллара подорожал примерно на 1 гривну.

В то же время, Антон Куренной, дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка ранее заявил, что курс вряд ли продолжит быстро расти. "Мы не ожидаем роста сразу до 39,00 грн/доллар. Скорее всего, будут периоды укрепления гривны и рост в коридоре 38,00-38,75 грн/доллар", - сказал он.