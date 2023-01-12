Эксперт объяснил, почему россияне пытаются захватить Соледар и Бахмут

Оккупанты приблизились к району Бахмута еще летом, после того, как захватили почти всю территорию Луганской области, но попытки лобовых атак этого города разбивались об украинскую оборону - там очень хороший укрепрайон. Поэтому противник решил попробовать его окружить с севера и юга, чтобы перерезать пути снабжения.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Битва за Соледар. Что происходит в боях под Бахмутом и как меняется фронт на Донбассе ".

На юге россияне двигаются с района Курдюмовки и Клещиевки - вероятно, чтобы выйти на трассу от Бахмута к Константиновке. Но там оккупанты уперлись в украинскую оборону. Параллельно вражеские войска несколько месяцев пытались прорваться севернее - между Бахмутом и Соледаром вдоль дороги, идущей из Дебальцево на Славянск. Но постоянно попадали под фланговые удары наших бахмутской и соледарской группировок. В начале января противник стал интенсивно пробиваться в сам Соледар, чтобы выйти на эту трассу (М-03) и окружить Бахмут с севера.

Под видом так называемого "перемирия" россияне по традиции начали перегруппировку войск. Разумеется, что Украина не купилась на кремлевские "уловки". Но какую-то часть "вагнеровцев" из-под Бахмута россияне все же сумели перебросить на усиление тех подразделений, которые давили на Соледар.

"На их место в районе Бахмута зашли части российских ВДВ. А вся рать Пригожина сейчас занялась Соледаром. Причем сначала они забросали оставшимися "сидельцами" наш укрепрайон, взяли Бахмутское и заняли часть Соледара уже 8 января. Пока наши части переформатировались, подтянули резервы и остановили их, "вагнеровцы" дошли до Соляного рудника № 1-3, это практически центр", - говорит военный эксперт, полковник Роман Свитан.

Россиян сначала удалось выбить к границе Соледара, уточнил собеседник. Но в течение 9 января они бросили в бой свои основные контрчасти - профессиональных штурмовиков из ЧВК.

Информация, которую во вторник распространил главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин о якобы захвате всего Соледара, не соответствует действительности. Но ситуация в городе остается критической - отдельные дома и улицы ежедневно переходят "из рук в руки".

Противник пытается атаковать наши позиции с трех сторон - с востока, с юга и с севера. Кроме того, они уже взяли под огневой контроль некоторые участки дороги T0513, соединяющей Бахмут и Северск. Это усложняет подвоз снабжения для наших частей в Соледаре.

Но географические особенности местности играют в нашу пользу - те позиции, которые сейчас занимают ВСУ в городе, находятся выше, чем та часть, которую захватили "вагнеровцы". Из-за разницы в высотах мы сможем более эффективно наносить удары противнику.

Для удержания позиций в район Соледара - Бахмута уже направлены дополнительные подразделения ВСУ. Но есть риск, что оккупанты смогут занять весь город, а точнее - его руины.

"Соледар они сейчас забрасывают боеприпасами - всеми, что есть - город просто сравнивают с землей. Так работает российская армия: уничтожение всех строений в гарнизоне и выдавливание украинских войск. За последний год я не видел такого давления и такой концентрации войск в одной точке. Даже во время штурма Северодонецка", - отметил Свитан.

Ясно то, что в тактическом плане Соледар необходим оккупантам, чтобы пробиться к Бахмуту. А захват Бахмута открыл бы им возможность продвигаться дальше в Донецкой области, в частности - в сторону Славянска и по направлению к Константиновке.

"Бахмут является краеугольным камнем для дальнейшей оккупации Донецкой области. Это в частности Часов Яр, Дружковка, Константиновка, Краматорск, Славянск. Но это для них все равно уже нереальная задача. Они ведь за полгода Бахмут не сумели взять", - считает Свитан.