Эксперт объяснил, почему ретрансляторы для "Шахедов" невозможно спрятать в Киеве

Почему передатчик невозможно скрыть в городе

По мнению Анатолия Храпчинского, спрятать в мегаполисе активный радиопередатчик, способный поддерживать связь с беспилотником в воздухе, технически невозможно. Это связано с тем, что любое такое устройство излучает радиоволны, а значит, "светится в эфире".

Эксперт утверждает, что в Украине действует одна из развитых систем радиочастотного мониторинга, а специалисты УГЦР, Госспецсвязи и профильных подразделений спецслужб имеют для этого необходимое оборудование.

Речь идет как о стационарных радиопеленгаторах, так и о мобильных комплексах радиоконтроля на специально оборудованных автомобилях с поворотными антенными решетками и прецизионными анализаторами спектра. По оценке Храпчинского, локализовать несанкционированный источник излучения в городе - задача нескольких десятков минут, причем с точностью до конкретного окна или этажа.

Кроме того, по его словам, противнику нет смысла создавать собственную инфраструктуру, когда работает гражданская. Если передать телеметрию или короткий пакет данных из города, дрон можно оснастить обычным модемом с SIM-картой.

Эксперт напомнил, что исторически до 70% оборудования в сетях 3G и 4G LTE украинских мобильных операторов - это китайские вендоры Huawei и ZTE, а стандартная сотовая связь и роуминг является готовой средой обмена информацией.

В то же время, по словам Храпчинского, есть и положительная динамика: Украина присоединилась к глобальной инициативе Clean Network, и на уровне предстоящего развертывания сетей 5G китайские системы исключены из контура безопасности. Он утверждает, что пилотные кластеры и стратегические обновления ядра связи строятся на оборудовании шведского Ericsson и финской Nokia.

Где находится реальная опасность

Реальную системную опасность Храпчинский видит не в Киеве, а в сотне километров севернее - вдоль украинско-белорусской границы. Настоящим рычагом врага он называет базовые станции на высотных мачтах в Беларуси (Гдень, Хойники, Махновичи и др.), работающих в нестандартных сантиметровых диапазонах Mesh-связи (3,2–4,1 ГГц). По его описанию, это суверенная цифровая радиосеть, поднятая на высоту 70-80 метров, бьющая направленными антеннами в сторону Украины.

Главным связующим звеном эксперт считает высотные воздушные ретрансляторы - беспилотники типа "Гербера", которые баражируют на высоте полтора-два километра. По его словам, они держат прямую радиовидимость, передают цифровые команды ударным группам и транслируют оптические кадры выполнения задач и донаведения на цель онлайн.

Бороться с этим, по мнению Храпчинского, точечным контрбатарейным РЭБом по белорусским башням и физическим перехватом воздушных ретрансляторов в небе.

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