Эксперт объяснил, почему Порошенко не доверяют более 75% украинцев

По словам эксперта, высокий уровень недоверия украинцев к Порошенко сформировался не за один день и имеет под собой весомую почву.

"Торговля на крови украинцев - фабрика Рошен в Липецке во времена АТО. Схема с Медведчуком по газовой трубе. Торговля по ДНР и ДНР под пластинку "Роттердам +". Отдых на яхтах и Мальдивах. неготовы технически к широкомасштабному вторжению врага", - заявил эксперт.

Кроме того, Курпас отмечает как причину высокого антирейтинга и действия Порошенко во время войны.

"Как можно честно заработать почти 1 млрд в то время, когда украинцы становятся беднее, а страна просит международной помощи? Вот почему 41% опрошенных считают, что моральные качества Порошенко хуже всего подходят для современной Украины", - добавляет эксперт.

Среди причин разочарования украинцев в Порошенко политический эксперт также отмечает расхождение публичной позиции и высказываний экс-президента с его действиями.

"Трудно рассчитывать на народную любовь, если ты одной рукой под камеры передаешь три "киевских торта" на фронт, а другой берешь от пророссийского Орбана 37 млн", - резюмирует он.

Напомним, как сообщалось ранее, Петру Порошенко не доверяют 75,7% украинцев. Полностью доверяют лидеру "Европейской солидарности" всего 5,2% опрошенных.

Также, недавно стало известно о том, что во время войны, за 2023 год Порошенко увеличил свое состояние почти до 1 млрд долларов.

До этого нардеп попал в скандал с получением 37 млн правительства Орбана.