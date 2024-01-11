Эксперт объяснил, почему погода стала "мишенью" для россиян в районе Авдеевки

По словам эксперта Алексея Гетьмана, наступать сложнее, и с учетом заявлений Залужного о том, что у нас есть возможности оборонять Авдеевку еще два-три месяца, сил на это должно хватить как минимум до конца зимы.

"Да, в обороне при плохой погоде тяжело, мягко говоря, некомфортно, могут быть проблемы с логистикой. Но наступать по сугробам еще труднее. Если застрянет техника - это уже мишень, человек не может активно перемещаться и менять позицию - тоже мишень", - говорит он.

Ситуация в районе Авдеевки

Резкое похолодание, похоже, мешает россиянам активнее действовать под Авдеевкой. Они не отказались от планов окружить город, однако почти вдвое сократили число артиллерийских обстрелов.

"Мы это списываем на погодные условия, потому что не в полном объеме могут работать беспилотники. К тому же по сравнению с той погодой, которая была, стало достаточно холодно", – отметил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврийского направления Александр Штупун.

По его словам, также снизилось количество штурмов: если раньше было до 50-60 в сутки, то теперь около 25. Тем не менее авиация применяется достаточно активно, и только 7 января противник сбросил порядка 30 бомб.

Как сообщил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш, на днях был сильный снегопад и похолодало до -15.

"Насыпало очень много, местами до полуметра. Это действительно затрудняет ведение боевых действий как с нашей стороны, так и со стороны врага", – рассказал он и добавил, что Авдеевка под постоянными ударами, и в 99% случаев, когда в Донецкой области объявляют воздушную тревогу, прилетает по городу.

Бои под Авдеевкой продолжаются к северо-западу в районе Очеретино, Новобахмутовки и Степового, на запад в сторону Северного и Тоненького и на юго-запад в сторону Первомайского и Невельского. Аналитики DeepState отмечают снижение вражеской активности возле Степового, основные удары сместились на Авдеевский коксохимический завод (АКХЗ) и дачи.

Обстрелы Авдеевки

Российские войска постоянно обстреливают Авдеевку, пытаясь захватить город. Так, 1 января оккупанты ударили по Авдеевке из артиллерии. В результате вражеской атаки погибла женщина.

Кроме того, российские войска устроили массированный ракетный удар по Авдеевке Донецкой области 3 января. Один человек погиб, еще один получил ранения.