Эксперт объяснил, в чем ошибочность отсутствия исключения для Украины во внедрении СВАМ

Такое решение, по его словам, одобрено, вроде бы потому, что влияние СВАМ на украинскую экономику будет минимальным.

"Но эти оценки оторваны от реальности, а отсутствие специального режима для страны, ведущей войну, вызывает беспокойство", - заверил он.

Зинченко продолжает, что в выводах ЕК отмечает, что даже несмотря на войну Украина остается крупнейшим экспортером CBAM-товаров в ЕС по физическому объему. В блок поставляются чугун и сталь (12,3% экспорта в ЕС), цемент (0,6%), алюминий (0,3%). Совокупный экспорт товаров, подпадающих под действие механизма, составляет около 2% ВВП Украины.

По оценкам Еврокомиссии, которые приводит эксперт, влияние CBAM на Украину вроде бы будет "ограниченным". Однако в Украине такие оценки оторваны от реальности, указывает Зинченко - ведь украинская сталелитейная промышленность критически зависит от сбыта в ЕС, куда за 10 месяцев 2025 года было направлено 81% экспорта готовой металлопродукции. Зато усиление конкуренции с Китаем и распространение CBAM создают риски потери рынка.

"Мы категорически не согласны с оценкой Еврокомиссии об "ограниченном влиянии" CBAM на Украину. Моделирование выглядит упрощенным, не учитывает межотраслевые связи и косвенные последствия. Если пострадает экспорт стали, пострадает большая часть экономики", - подчеркнул он.

По оценкам GMK Center, только черная металлургия обеспечила 7,2% ВВП Украины в 2024 году. При этом под CBAM подпадает примерно 6% товарного экспорта, а это ориентировочно 2,5 млрд долларов и этот механизм создает угрозу потери этих доходов.

"Потенциальные платежи CBAM значительно повышают себестоимость украинской продукции. Для чугуна они могут составлять около 100/тонна, горячекатаного проката - 111 евро/тонна, арматуры - 104 евро/тонна. Это ставит украинских производителей в неконкурентное положение по сравнению с мировыми экспортерами. Наибольшие риски касаются длинномерного проката и квадратной заготовки, которые в Украине производятся по конвертерной технологии: к 2030 году CBAM может полностью остановить экспорт этих товаров в ЕС", - подчеркнул Зинченко.

Последствия для Украины могут быть масштабными: остановка трех из семи работающих доменных печей, сокращение более 13 тыс. рабочих мест и срыв цепочек поставок европейских производителей, в которые интегрирована Украина.

"Отдельное беспокойство вызывает то, что Еврокомиссия ссылается на "минимальное влияние" CBAM как аргумент против временного освобождения Украины от механизма. Однако это противоречит логике самого регламента. Регламент предусматривает особый режим не по критерию размера экономического эффекта, а по природе события. Война не требует доказательства через экономические модели", - подчеркнул эксперт и призвал правительство активнее работать с европейцами для отсрочки CBAM для Украины.