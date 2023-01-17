Эксперт объяснил, почему Герасимова поставили вместо Суровикина во главе оккупационных войск

Назначение Валерия Герасимова новым командующим оккупационными войсками в Украине вместо Сергея Суворикина - это результат подковерных событий в Кремле. Это также может являться показателем практического отсутствия успешных перспектив России в войне против Украины.

"Существует противостояние между военными и условными бизнесменами. То есть с одной стороны - Шойгу и Герасимов. С другой - Пригожин, Кадыров, туда же можно добавить командующего Росгвардией Золотовой. Эти два клана меряются между собой", - сказал эксперт.

Так, недавно состоялось назначение начальником главного штаба сухопутных войск генерала Александра Лапина, отстраненного от руководства российскими войсками центрального округа после Лимана с подачи и после сильной критики Пригожина и Кадырова. Затем последовало назначение Герасимова руководителем операции. То есть, по словам эксперта, военные побеждают в этом противостоянии.

"С другой стороны, назначение Герасимова руководителем операции - это не о должности, это человек получил боевую задачу. Он не понижен, не повышен, просто он теперь занимается еще другим. Это может быть и осознанием того факта, что успешных перспектив у этой операции немного, поэтому Герасимова просто отдали на убой и он будет назначен крайним, виновнім и всех собак спустят именно на него", - сказал Кевлюк.

Эксперт пояснил, что Суровикин по должности главнокомандующий Воздушно-космическими силами Вооруженных сил РФ.

"Он кем был - тем и остался, зарплата у него не изменилась. Просто он больше не руководит операцией, а помогает Герасимову. Это ни понижение, ни повышение. Это смена руководителя", - добавил он.

При этом Кевлюк отметил, что такое изменение может свидетельствовать о том, что в РФ недовольны Суровикиным.

"И это может говорить о том, что бывший командир 42-й дивизии в Чечне генерал-майор Суровикин, товарищ Кадырова, вместе с ним проиграли подковерную борьбу, по крайней мере, на данном этапе", - добавил эксперт.

Напомним, 11 января Минобороны России назначило нового командующего оккупационными войсками в Украине. Им стал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

Позже аналитики ISW отмечали, что такое назначение является частично политическим решением. Таким образом, Путин хочет ослабить власть силовиков, лидером которых был Сергей Суровикин.

Между тем, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что новое назначение является последним звонком для россиян.

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