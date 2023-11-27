Эксперт объяснил, чем иранские баллистические ракеты отличаются от российских

Иранские баллистические ракеты, согласно заявленным характеристикам, более разрушительны, но не способны маневрировать в воздухе в отличие от российских "Искандеров". Однако при этом сбивать такие цели могут только комплексы Patriot и SAMP-T.

Специалист раскрыл некоторые особенностей иранской баллистики на фоне заявленных западными партнерами опасений о возможной готовности Тегерана передать Москве ракеты Ababil и Fateh-110.

Иранская баллистика

По его словам, исходя из дальности пуска Ababil в 86 километров, под угрозой будут практически те же прифронтовые города Украины, которые и сейчас находятся под ударом.

При этом он не уверен, что в боеголовке такой ракеты может находиться заявленная разработчиками масса в 45 кг взрывчатки, потому что иногда оболочку делают толстостенной, чтобы увеличить радиус поражения за счет обломков.

"Ababil - это скорее тактическая ракета, которая по параметрам примерно соответствует системам типа "Точки-У", "Смерч" или "Ураган". Говорить о том, что они представляют какую-то новую для нас опасность, не приходится", - отметил Романенко.

Что касается иранской баллистики Fateh-110, которая применялась в боевых действиях в Сирии, то у наиболее массовой ракеты (третьего поколения) дальность невысокая - до 300 км.

"То есть даже при большом желании до Киева она не долетит. Но у нее гораздо больше боеголовка, которая достигает 650 кг", - объясняет эксперт.

Романенко обращает внимание, что по своим параметрам Fateh-110 обладает значительно большей разрушительной силой, чем российские "Точка-У", С-300 и "Искандер".

Также специалист напомнил, что у иранцев еще есть баллистические ракеты Zolfaghar с дальностью до 700 км, но у них масса боевой части, по разным данным, уменьшена до 500 или даже до 300 кг.

Основные отличия от российских

Отмечается, что иранские ракеты по своей схеме сильно отличаются от того, что производит российский ВПК: другие размеры, двигатели и в среднем меньше боевая часть.

Такое ракетное вооружение наводятся с помощью спутниковых систем GPS и ГЛОНАСС, и они подвержены влиянию средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и в целом гораздо проще "Искандеров".

При этом Романенко указывает на то, что российские ракеты "Искандер" способны отстреливать ловушки и маневрировать на терминальном участке полета, что усложняет задачу по их ликвидации в воздухе.

"Иранские ракеты маневрировать не могут. Но из-за того, что они баллистические, эффективно сбивать их все равно способны лишь противоракетные комплексы Patriot и SAMP-T", - подчеркнул эксперт

Что с реальными показателями?

Также он добавил, что характеристики иранских ракет, как и других вооружений, могут вызывать сомнения, ведь "производители оружия часто грешат тем, что используют в рекламе своей продукции данные, полученные в идеальных условиях".

"Поэтому в целом характеристики ракет следует сравнивать с выводами западных экспертов и смотреть на что они опираются. На реальные показатели, зафиксированные спутниками, или на рекламную информацию", - добавил эксперт.