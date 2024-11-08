RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Эксперт объяснил, связан ли распад коалиции в Германии с вопросом Украины

Фото: канцлер Германии Олаф Шольц (GettyImages)
Автор: Данила Крамаренко, Наталия Гурковская

Распад коалиции в Германии напрямую не связан с Украиной. В тоже время вопрос помощи Киеву внес свою лепту.

По его словам, не тема Украины привела к распаду коалиции, она лишь стала следствием того, что и так было легко предсказуемо, а именно, политизация вопроса помощи.

"Сама по себе Украина не виновата. Но оборона и военная помощь стоят денег. Хотя в немецком обществе довольно высокий уровень поддержки, но все же какого-то дальновидного консенсуса нет. Соответственно, нужно доказывать, зачем поддерживать Украину", - объясняет политолог, старший аналитик Западного Института Зигмунта Войцеховского в Познани (Польша) Виктор Савинок.

Долгое время, по его словам, Шольц этого не делал, а в последние месяцы, похоже, вообще занимался обратным, заявляя, что хочет стать "канцлером мира".

"Теперь он вытащил украинскую карту и начал говорить, что необходимо снять "долговой тормоз" в связи с войной. С одной стороны, то, что делает Россия, ее гибридные действия и дезинформация в Германии, - попадает под угрозу нацбезопасности. С другой, судя по логике канцлера, - он решил разыграть украинскую карту против свободных демократов и ХДС. От последних ему нужно согласие на повышение расходов и выборы в марте", - объяснил он РБК-Украина.

Политический кризис в Германии

Лишь через несколько часов после победы Дональда Трампа на выборах в США в политическую нестабильность ушла Германия.

Все началось с того, что 6 ноября канцлер Германии Олаф Шольц отправил в отставку министра финансов Кристиана Линднера. Уже тогда не исключалось, что есть возможность распада "светофорной коалиции".

Уже 7 ноября трое министров "Свободной демократической партии" получили удостоверение об увольнении. Канцлер Олаф Шольц нашел им замену.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеОлаф Шольц