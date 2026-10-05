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Эксперт объяснил, нужен ли Украине аналог российского "Панциря"

13:11 05.10.2026 Пн
2 мин
aimg Лев Шевченко
Эксперт объяснил, нужен ли Украине аналог российского "Панциря" Фото: "Панцирь" (Wikipedia)
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Украине нужна не копия российского "Панциря", а собственная сеть центрическая система противовоздушной обороны с большим количеством сенсоров и распределенным перехватом.

Об этом заявил авиационный эксперт Анатолий Храпчинский в подкасте РБК-Украина "ЦЕ БАЗА".

Какая система ПВО нужна

Храпчинский напомнил, что российский комплекс ПВО "Панцирь" объединяет радиолокационное средство, небольшие ракеты и пушку. Украине, по его мнению, нужна быстро разворачивающаяся сетецентрическая система ПВО с различными сенсорами раннего предупреждения. Далее должны включаться радиолокация, сопровождение, обнаружение и уничтожение целей.

Эксперт отметил распределенный перехват. По его словам, шахед на двигателе внутреннего сгорания на высоте 500 метров легче сбить с "браунинга" или автоматической турели, чем ракетой "Мистраль".

Он отметил, что в мониторинговых каналах часто пишут о высоте 7 или 12 тысяч метров, однако дроны на реактивной тяге, по его словам, не могут подниматься более 5 тысяч метров. Выбор средства, по мнению Храпчинского, должен основываться на качественной математике, а на последних рубежах нужно максимально использовать большое количество средств.

"Надо сбивать вообще на территории Российской Федерации, а не на подступах к городам", - заявил Храпчинский.

По его словам, в идеале нужно бить по пусковым площадкам, которые россияне строят "безумными темпами". Для этого нужна украинская баллистика или баллистика, которую предоставят западные партнеры.

Храпчинский также отметил, что россияне ищут способы увеличить дальность "Искандера-М" с 400-500 до 840 километров или до тысячи. По его мнению, цель состоит в том, чтобы Украина не могла использовать баллистику против пусковых установок, которые вынесут глубже.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в 7 корпусе ДШВ уже сбивают реактивные "Шахеды": по словам полковника Артема Скуратовского, в 81-й бригаде есть подтвержденные случаи сбивания "Герани-3" дронами-перехватчиками.

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