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Експерт позитивно оцінив топ-клуби в списку спаринг-партнерів у київського "Динамо"

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Київ, Вівторок 10 серпня 2021 22:19
Експерт позитивно оцінив топ-клуби в списку спаринг-партнерів у київського "Динамо" Фото: під час матчу "Динамо" - "Фенербахче" (dynamo.kiev.ua)
Автор: РБК-Україна

Футбольний клуб "Динамо" (Київ) навіть після старту нового сезону продовжує грати товариські матчі з потужними європейськими клубами. Подібні спаринги дають набагато більше користі, ніж 90% офіційних матчів в УПЛ.

Про це заявив спортивний журналіст Тарас Котів.

"Луческу намагається розширити кадрову обойму, підтягнути резерви зі своїм розумінням гри й принципів командної взаємодії. Не в матчах проти команд пивзаводу, як було раніше на зборах і спарингах. А проти дійсно серйозних опонентів", - зазначає Тарас Котів.

Як приклад він назвав товариський матч з турецьким "Фенербахче". На його думку, для "біло-синіх" - це був відмінний навчальний полігон.

"На полі Фенербахче - солідної команди, яка любить відбирати, атакувати, до того ж намагається грати в 3 центральних захисника. З такими майстрами пасу, як Озіл. З форвардами і вінгерами, які постійно відкриваються, не дають розслабитися", - додає журналіст.

Подібні спаринги дають набагато більше користі, ніж більшість офіційних матчів у тактично та індивідуально слабкій УПЛ, переконаний він.

Своєю чергою, асистент головного тренера "Динамо" Еміль Карас зазначив, що клуб проводить контрольні ігри з такими суперниками, щоб якомога краще підготуватися до Ліги чемпіонів і чемпіонату.

"Гравці повинні приймати це, вони повинні вміти грати по два матчі на тиждень. Хоч вони і не зіграли по 90 хвилин - хто 45, хто 60, хто трохи більше, але в принципі йде підготовка до сезону через такі ігри", - додав Карас.

Нагадаємо, далі за планом у киян товариський матч 14 серпня в Італії проти чемпіона цієї країни - "Інтера".

Міланський гранд стане черговим серйозним спаринг-партнером киян цього літа - після швейцарського "Базеля", французької "Ніцци", іспанського "Атлетика", німецького "Уніона", згаданого турецького "Фенербахче".

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