Эксперт оценил угрозу повторного наступления из Беларуси

По словам эксперта, российские мобилизованные военные могут быть привлечены к охране аэродромов "Барановичи" и "Зябровка", которые РФ использует на территории Беларуси в соответствии с двусторонними соглашениями.

"Их нужно охранять, снабжать, ремонтировать самолеты надо. Возможно, часть этой толпы будет участвовать в этих мероприятиях. Хотя 20 тысяч – это слишком много для таких функций", - отметил он.

При этом Кевлюк не исключает вариант, российскими мобилизованными будут доукомплектованы белорусские бригады в штаты военного времени.

"То есть, не проводя мобилизации в Беларуси, развернуть их вооруженные силы. Так может быть, потом они наврут что-нибудь по телевидению о союзном государстве. Для нас ничего не меняется. Мы внимательно наблюдаем за северными границами. И я думаю, что такие движения незамеченными не пройдут", - рассказал эксперт.