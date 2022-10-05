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Эксперт оценил угрозу повторного наступления из Беларуси

Фото: РФ перебрасывает на территорию Беларуси 20 тысяч военных (Getty Images)
Автор: Ульяна Безпалько, Руслан Гаращенко

По некоторым данным, Россия перебрасывает на территорию Беларуси 20 тысяч призванных в рамках мобилизации военнослужащих. Эта живая сила может доукомплектовать белорусские бригады.

Об этом в интервью РБК-Украина заявил эксперт Центра оборонных стратегий, полковник Виктор Кевлюк.

По словам эксперта, российские мобилизованные военные могут быть привлечены к охране аэродромов "Барановичи" и "Зябровка", которые РФ использует на территории Беларуси в соответствии с двусторонними соглашениями.

"Их нужно охранять, снабжать, ремонтировать самолеты надо. Возможно, часть этой толпы будет участвовать в этих мероприятиях. Хотя 20 тысяч – это слишком много для таких функций", - отметил он.

При этом Кевлюк не исключает вариант, российскими мобилизованными будут доукомплектованы белорусские бригады в штаты военного времени.

"То есть, не проводя мобилизации в Беларуси, развернуть их вооруженные силы. Так может быть, потом они наврут что-нибудь по телевидению о союзном государстве. Для нас ничего не меняется. Мы внимательно наблюдаем за северными границами. И я думаю, что такие движения незамеченными не пройдут", - рассказал эксперт.

Напомним, что вчера глава правящего режима Беларуси Александр Лукашенко признал, что его страна принимает участие в войне против Украины.

Тем временем, по данным СНБО Украины, Лукашенко активизировал попытки возобновить диалог с западными странами, чтобы отмежеваться от России.

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