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Эксперт оценил, сколько россиян взяли в плен Силы обороны в Курской области

Фото: ВСУ могли взять в плен около 2500 россиян в Курской области (росСМИ)
Автор: Данила Крамаренко, Наталья Юрченко

Силы обороны Украины во время операции в Курской области взяли в плен сотни, а, возможно, и тысячи российских солдат. По мнению экспертов, количество пленных достигло 2500.

С наступлением украинских войск в Курской области обменный фонд начал активно пополняться. В первые дни операции начали появляться видео, как российские военнослужащие сдаются в плен. При этом в неких случаях это было массово.

Также есть информация, что в плен неоднократно попадали российские срочники. Российские оппозиционные издания "Важные истории" и "Агентство" установили по крайней мере 22 человек, которые не вышли на связь в первые дни украинского наступления. Это бойцы 488-го гвардейского мотострелкового полка РФ, призывники из Костромской, Вологодской, Тюменской областей, Республики Коми и других регионов.

Издание The Independent со ссылкой на неназванного украинского полковника сообщило, что с начала операции в Курской области украинские силы взяли в плен около 2000 солдат РФ. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что это количество может быть еще больше.

"Они (The Independent, - ред.) немного опоздали со своей информацией. Пленных россиян сейчас уже почти 2 500", - рассказал он РБК-Украина.

The Independent допускает, что пополнение обменного фонда было одной из целей операции Украины. Впрочем, Коваленко считает, что столь масштабная операция не могла начинаться исключительно ради обменного фонда.

"Задействовано большое количество сил и средств, мы также несем потери. И наши военные попадают в плен, гораздо меньше чем россиян, в каком-то смысле в сотни раз меньше. Ставить задачу лишь взять как можно больше пленных - очень рискованная миссия. Если что-то пойдет не так, операция провалится. Никто же не ожидал, что они будут массово сдаваться", - отметил эксперт.

 

Курская операция

Напомним, что 6 августа Силы обороны Украины начали наступательную операцию в приграничных районах Курской области. По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинские силы контролируют 82 населенных пункта.

Украинским воинам удалось вытеснить противника из города Суджа. В районе этого населенного пункта находится ряд важных объектов, в том числе газоизмерительная станция, через которую российский газ идет транзитом в Европу через территорию Украины.

Недавно украинские воины осуществили самое массовое взятие противника в плен, которое удалось провести за один раз. Как сообщили источники РБК-Украина в спецслужбах, бойцы СБУ взяли в плен 102 военных РФ. Среди них воины вышеупомянутого 488-го гвардейского мотострелкового полка и кадыровцы из подразделения "Ахмат".

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