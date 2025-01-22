Эксперт оценил, как быстро Россия может ощутить последствия возможного давления Трампа

США могут быстро изменить ситуацию на нефтяном рынке, что ударит по России. Последствия для экономики могут проявиться в кратчайшие сроки.
Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина рассказал политолог Игорь Рейтерович.
Журналист спросил у политолога, действительно ли Трамп сможет обвалить экономику РФ и сколько для этого нужно времени.
"Здесь точно речь не идет о годах. Если будет запущена та процедура, о которой говорил Трамп, это чрезвычайное положение в энергетике и другие вещи, то уже через месяц-полтора Россия может увидеть последствия. Это не обязательно будет касаться прямых санкций против России. Речь может идти о том, что США будут удовлетворять собственный интерес, а Россия будет страдать, потому что для нее будет удар", - пояснил эксперт.
В то же время эксперт отметил, что последние недели Китай начал массово скупать нефть, которая есть на рынке, однако не российскую.
"Точно так же будут делать другие страны, когда появятся США с дополнительными объемами нефти, а они появятся. К этому готовились еще со дня, когда стало понятно, что он победил на выборах... Я думаю, что через несколько недель США начнут увеличивать присутствие американской нефти на рынке. Здесь вопрос, как они это согласуют с ОПЕК+, но я думаю, что это будет целенаправленная акция", - пояснил он.
Рейтерович отметил, что даже если действия США будут направлены не прямо на Россию, все равно почувствует их с негативной стороны.
"Россия, даже если это не будет прямо на нее направлено, все равно будет страдать... Это скорее всего о прежде всего невозможности ведения войны. Они же сейчас полностью зависимы от того, что получают от нефти и газа. Российские экономисты, которые лояльны к власти, говорят, что им будет плохо, если нефть упадет ниже 60 долларов", - сказал эксперт.
Однако политолог вспомнил и о возможности другого сценария. В таком случае цена может остаться такой, как она есть, однако никто не будет покупать российскую нефть.
"Будут покупать, например американскую, или какую-то другую. Это даже хуже ситуация для России. Потому что одно дело, когда вы нефть продаете, то можете ее добывать. А если ее никто не покупает, то начнется кризис, потому что у них нет, где ее хранить. Там экономика выстроена так, что добыл - продал. А то, что было, уже второй год пылает, потому что Украина понимает, по чему надо наносить удары", - пояснил эксперт.
Рейтерович подчеркнул, что сейчас Украина находится на финальном этапе определенных процессов, которые не очень хорошо выглядят для России.
"Возможно, Трамп и надеется, что Россия быстренько побежит за стол переговоров, потому что понимает, чем это закончится. Но даже если будет соглашение, если будет прекращение боевых действий, то США будут и дальше вытеснять Россию с рынка, потому что это национальный интерес США. У Трампа есть цель и он будет ей следовать", - подытожил политолог.
Напомним, ранее сегодня стало известно, что президент США Дональд Трамп заявил, что вероятнее всего, введет новые санкции против России. Это будет в случае, если российский диктатор Владимир Путин не сядет за стол переговоров по войне Украине.
Мы также писали, что цены на нефть пошли вниз после того, как Трамп пригрозил ввести пошлины для Китая, вызвав опасения относительно торговых войн на нескольких фронтах.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.