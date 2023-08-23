Эксперт оценил, могут ли россияне прорвать оборону на Лимано-Купянской оси

"Если анализировать состав сил и средств, то у них серьезные проблемы со штатной комплектацией. Некоторые подразделения укомплектованы примерно на 30%. По сути это не наступательные силы, а оборонные, да и то не наивысшей эффективности", - рассказал Коваленко.

По его словам, попытки бросить в наступление неподготовленные силы сводятся к тому, что враг несет огромные потери. Исправить ситуацию может подкрепление, но пока оно не наблюдается.

"Поэтому в краткосрочной перспективе у них не будет возможности прорвать оборону на Лимано-Купянской оси. Особенно в направлении Купянска с последующим захватом города", - отметил эксперт.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, украинские защитники продолжают наступление на Мелитопольском направлении, а также имеют локальные успехи южнее Бахмута. Кроме того, воины сдерживают наступление российских оккупантов на востоке.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), россияне заявляют, что стянули на Купянское и Лиманское направления около 45 тысяч солдат, тогда как ВСУ продвинулись по меньшей мере на трех направлениях.