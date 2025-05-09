Эксперт оценила последствия повышения тарифа на грузовые перевозки УЗ

Повышение грузовых тарифов на 37%, которое предлагает "Укрзализныця", необоснованное, ведь у компании есть резервы для оптимизации расходов. Зато последствия такого повышения будут критическими - Украина потеряет рабочие места, ВВП и дороги.

Поэтому руководству УЗ следует наконец прекратить практику покрытия собственной неэффективности за счет бесконечного повышения тарифов и сосредоточиться на реальных реформах и оптимизации операционной деятельности.

Она напомнила, что с начала войны УЗ рекордно повышала тарифы на грузы, из-за чего увеличение стоимости перевозок для добывающей отрасли достигало +140%. Новая индексация на 37% приведет к дальнейшему непропорциональному росту общих логистических затрат добывающих предприятий, а соответственно - к подорожанию как руды, так и угля.

"Дальнейшая индексация тарифов приведет к дополнительной финансовой нагрузке на предприятия отрасли, что может ухудшить их конкурентоспособность и усложнить восстановление производства. Из-за роста себестоимости и снижения рентабельности экспортных поставок, многие добывающие предприятия могут оказаться на грани выживания и быть вынуждены сокращать объемы производства, а в отдельных случаях - даже останавливать деятельность", - отметила Оринчак.

По ее словам, это приведет к уменьшению валютных поступлений в страну, падению ВВП и росту безработицы в регионах, где расположены наши предприятия. По нашим прогнозам, потенциальное сокращение экспорта продукции ГМК может достичь 10-15% в среднесрочной перспективе в случае сохранения такой тарифной политики

Еще одним негативным последствием будет переход грузов на альтернативные виды транспорта, и разрушение дорог: по словам Оринчак, увеличение объемов автоперевозок руды и угля может составить 20-30%, что будет иметь катастрофические последствия для состояния дорожной сети.

"Такое повышение повлияет и на смежные отрасли, и будет иметь негативный мультипликативный эффект на смежные сектора экономики, такие как энергетика, машиностроение, логистика (автомобильная, портовая) и др. По нашим оценкам, общие потери для экономики Украины могут быть значительно больше прямых потерь добывающей отрасли и достигать десятков миллиардов гривен. Поэтому Национальная ассоциация добывающей промышленности Украины настаивает на срочном пересмотре тарифной политики "Укрзализныци" и внедрении прозрачного и экономически обоснованного механизма формирования тарифов, который бы учитывал интересы как перевозчика, так и грузовладельцев, и способствовал устойчивому развитию украинской экономики", - резюмировала эксперт.

Как известно, "Укрзализныця" в очередной раз заявила о стремлении поднять тарифы на грузовые перевозки. На этот раз чиновники УЗ предлагают это назвать не повышением, а "индексацией", и хотят добиться увеличения тарифа на 20-40%.

Зато во Всеукраинском конгрессе фермеров заявили, что из-за такого повышения тарифов малые и средние фермерские хозяйства будут отказываться от земли, потому что выращивание культур станет нерентабельным. Из-за этого Украину ждет три последствия: подорожание продуктов, уменьшение количества рабочих мест и постепенное вымирание сел, которые до сих пор держатся на маленьких фермерских хозяйствах.