ru ua
News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

Експерт оцінив результати можливих переговорів Путіна і Зеленського

Новость на русском →
Київ, Четвер 30 вересня 2021 10:45
Експерт оцінив результати можливих переговорів Путіна і Зеленського Фото: президенти РФ і України Володимир Путін і Володимир Зеленський (колаж РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Експерт оцінив результати можливих переговорів президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Немає сигналів, що Путін готовий змінювати свої підходи до України.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна колишній голова МЗС Костянтин Грищенко, йдеться в матеріалі "Токсичні відносини. Що заважає зустрічі Зеленського і Путіна і навіщо вона потрібна".

За його словами, від Путіна залежить, як він оцінює ризики або переваги будь-яких кроків.

"На сьогоднішній день жодного сигналу про те, що він готовий змінювати свої підходи - немає. Тому шансів на проведення більш активних переговорів в рамках будь-якого майданчика, які можуть дати позитивний для України результат в плані зміни позиції Росії, я поки не бачу", - сказав Грищенко.

Він вважає, що Україна повинна знаходити нові можливості вплинути на ситуацію, виходячи зі змін на глобальному рівні.

Мова про відносини США і Росії, протистояння з Китаєм, настрій всередині американського Конгресу до української проблематики і навіть готовність Європи прив'язувати вирішення важливих для Кремля питань до зміни його позиції, як мінімум, до війни на Сході України.

Нагадаємо, у Зеленського оцінили, коли може відбутися зустріч з Путіним.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Зеленський Володимир Путін
NEWS
"Не той вже Брюссель". Кулеба визнав, що треба реально оцінювати шанси на членство в ЄС
"Не той вже Брюссель". Кулеба визнав, що треба реально оцінювати шанси на членство в ЄС
DAILY
Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сутичка за Харків. Хто боротиметься за спадщину Кернеса