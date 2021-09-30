Експерт оцінив результати можливих переговорів Путіна і Зеленського

Експерт оцінив результати можливих переговорів президента РФ Володимира Путіна і президента України Володимира Зеленського. Немає сигналів, що Путін готовий змінювати свої підходи до України.

Про це заявив у коментарі РБК-Україна колишній голова МЗС Костянтин Грищенко, йдеться в матеріалі " Токсичні відносини. Що заважає зустрічі Зеленського і Путіна і навіщо вона потрібна ".

За його словами, від Путіна залежить, як він оцінює ризики або переваги будь-яких кроків.

"На сьогоднішній день жодного сигналу про те, що він готовий змінювати свої підходи - немає. Тому шансів на проведення більш активних переговорів в рамках будь-якого майданчика, які можуть дати позитивний для України результат в плані зміни позиції Росії, я поки не бачу", - сказав Грищенко.

Він вважає, що Україна повинна знаходити нові можливості вплинути на ситуацію, виходячи зі змін на глобальному рівні.

Мова про відносини США і Росії, протистояння з Китаєм, настрій всередині американського Конгресу до української проблематики і навіть готовність Європи прив'язувати вирішення важливих для Кремля питань до зміни його позиції, як мінімум, до війни на Сході України.