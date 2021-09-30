Эксперт оценил результаты возможных переговоров Путина и Зеленского

Эксперт оценил результаты возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Нет сигналов, что Путин готов менять свои подходы к Украине.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина бывший глава МИД Константин Грищенко, говорится в материале " Токсичные отношения. Что мешает встрече Зеленского и Путина и зачем она нужна ".

По его словам, от Путина зависит, как он оценивает риски или преимущества каких-либо шагов.

"На сегодняшний день ни одного сигнала о том, что он готов менять свои подходы - нет. Потому шансов на проведение более активных переговоров в рамках любой площадки, которые могут дать позитивный для Украины результат в плане изменения позиции России, я пока не вижу", - сказал Грищенко.

Он считает, что Украина должна находить новые возможности повлиять на ситуацию, исходя из перемен на глобальном уровне.

Речь об отношениях США и России, противостоянии с Китаем, настрое внутри американского Конгресса к украинской проблематике и даже готовности Европы привязывать решение важных для Кремля вопросов к изменению его позиции, как минимум, к войне на Востоке Украины.