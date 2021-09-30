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Эксперт оценил результаты возможных переговоров Путина и Зеленского

Новина українською →
Киев, Четверг 30 сентября 2021 10:45
Эксперт оценил результаты возможных переговоров Путина и Зеленского Фото: президенты РФ и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский (коллаж РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Эксперт оценил результаты возможных переговоров президента РФ Владимира Путина и президента Украины Владимира Зеленского. Нет сигналов, что Путин готов менять свои подходы к Украине.

Об этом заявил в комментарии РБК-Украина бывший глава МИД Константин Грищенко, говорится в материале "Токсичные отношения. Что мешает встрече Зеленского и Путина и зачем она нужна".

По его словам, от Путина зависит, как он оценивает риски или преимущества каких-либо шагов.

"На сегодняшний день ни одного сигнала о том, что он готов менять свои подходы - нет. Потому шансов на проведение более активных переговоров в рамках любой площадки, которые могут дать позитивный для Украины результат в плане изменения позиции России, я пока не вижу", - сказал Грищенко.

Он считает, что Украина должна находить новые возможности повлиять на ситуацию, исходя из перемен на глобальном уровне.

Речь об отношениях США и России, противостоянии с Китаем, настрое внутри американского Конгресса к украинской проблематике и даже готовности Европы привязывать решение важных для Кремля вопросов к изменению его позиции, как минимум, к войне на Востоке Украины.

Напомним, у Зеленского оценили, когда может состояться встреча с Путиным.

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