Експерт пояснив зростання попиту на рецептурні ліки в Україні

Зростання попиту пояснюють зниженням рівня доходів населення

В Украине постепенно растет потребление рецептурных лекарств. Об этом сообщает РБК-Украина в материале "Болеть себе дороже: почему в Украине растут цены на лекарства и как они изменятся в этом году".

Как отмечается, доля таких медикаментов в упаковках увеличилась с почти 33% в 2009 году до около 40% в 2018 году, а в денежном выражении – с 52% до 59%.

Директор "Агентства медицинского маркетинга" (специализируется на консалтинге аптек) и совладелец клиники "Доступен доктор" Юрий Чертков объясняет рост спроса на рецептурные препараты снижением уровня доходов населения.

"Обедневшие украинцы отказываются от покупки так называемых препаратов комфорта, например, витаминов. Все эти медикаменты относятся к группе безрецептурных. Но, если врач назначил пациенту прием антибиотиков, которые относятся к рецептурным лекарствам, то хочешь-не хочешь, а принимать такие медикаменты придется", – пояснил Чортков.

РБК-Украина писало, что цены на лекарства могут снова вырасти в 2019 году. Некоторые поставщики в своих новых контрактах с аптеками заложили подорожание медикаментов на 4-20%.

Напомним, в 2018 году средняя стоимость одной упаковки лекарств в украинских аптеках выросла по сравнению с 2017 годом почти на 19% – до 65,1 гривны.