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Експерт пояснив, чому військова деблокада Маріуполя зараз неможлива

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Понеділок 16 травня 2022 13:33
Експерт пояснив, чому військова деблокада Маріуполя зараз неможлива Фото: експерт пояснив, чому військова деблокада Маріуполя зараз неможлива (Getty Images)
Автор: Уляна Безпалько, Сергій Пишкін

Наразі деблокада Маріуполя військовим шляхом є неможливою. Є високий ризик потрапити у пастку ворога.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів полковник Сергій Грабський.

"Ні. Це виключено. Хтось каже, що там є мала щільність ворожих військ. При всій повазі до наших хлопців, при всьому моєму бажанні врятувати наших захисників і захисниць Маріуполя, жодним чином це зараз неможливо", - заявив полковник.

Як відзначив військовий експерт, просування військової колони до Маріуполя важко приховати на відкритій місцевості. Ворог тим часом може атакувати авіацією, артилерією та ракетами.

"Мова йде про прорив на територію міста і ведення бойових дій на території міста. А це абсолютно складна ситуація. Ми таким чином ризикуємо додати до наших героїчних захисників Маріуполя ще тисячі наших солдатів, які можуть просто потрапити в пастку, в'язавшись у вуличні бої, коли будуть намагатися прорватися до "Азовсталі", - додав Грабський.

Грабський також додав, що евакуація наших бійців потребує великої кількості додаткових засобів. Для того, щоб вивезти близько 600 поранених, необхідно доправити щонайменше 500 порожніх автомобілів.

"Це буде цілий медичний конвой, тобто колона збільшується в рази. І їй треба ще якось дістатися до Маріуполя", - додав військовий експерт.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні, як повідомляє командир 12-ї бригади оперативного призначення Нацгвардії Денис Шлега, на території "Азовсталь" в Маріуполі перебувають близько 600 поранених бійців українських сил. 40 з них - у важкому стані.

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