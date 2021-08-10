Експерт пояснив, чим небезпечна практика додавання в заводські бензини спирту

Практика додавання в заводські бензини А-92 спирту є безглуздою і небезпечною. Будь-які маніпуляції з додаванням будь-яких компонентів несуть ризики втрати оригінальної якості нафтопродуктів.

Про це заявив директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн, коментуючи відмову мережі АЗС "БРСМ-Нафта" від реалізації бензинів заводської якості.

"Ніде в стандартизоване паливо добровільно не додають нові компоненти, особливо такі агресивні як спирти. У цьому немає ні технологічного, ні економічного сенсу. Виняток становлять миючі присадки, які давно використовуються провідними мережами АЗС і які не призводять до зміни фізико-хімічних властивостей моторних палив", - заявив Куюн.

На його думку, єдиним сенсом подібних проектів можуть бути податкові зловживання, оскільки процес виробництва палива на нафтобазі або міні-НПЗ ніхто не контролює.

"Ми бачимо, що БРСМ закуповує і виробляє великі обсяги безакцизних компонентів - фракції з міні-НПЗ, спирти, октанопідвищуючи розчинники. Подальше перетворення цієї номенклатури в підакцизні товарні нафтопродукти без сплати акцизу - основне завдання таких виробництв", - заявив експерт.

Зазначимо, що за даними enkorr, нещодавно мережа автозаправних станцій "БРСМ-Нафта" припинила реалізацію бензинів заводської якості та перейшла на продажі бензинів, вироблених на міні-НПЗ у Гадячі та нафтобазі в селі Переяславське, про що свідчать сертифікати якості, розміщені на сайті мережі.

Згідно з даними сертифіката на бензин Plus А-92 Євро5-Е5, який реалізується "БРСМ", він виробляється ТОВ "Стандарт Ойл-2000" (м.Гадяч Полтавської обл.) на нафтобазі в селі Переяславське (Київська обл.) шляхом додавання в бензин Мозирського НПЗ паливного етанолу в обсязі 1%.

У Додатку до сертифікату також вказується, що дана процедура змішування є поліпшенням якості, при цьому вона може застосовуватися до нафтопродуктів всіх постачальників бензину А-92 в Україну - Мозирського і Новополоцького НПЗ (обидва Білорусь), Кременчуцького НПЗ і Шебелинського ГПЗ.

До травня 2021 року єдиною заводською маркою бензину в мережі "БРСМ" був бензин А-92 білоруського виробництва, про що свідчили сертифікати та паспорти якості.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що мережа "БРСМ" - єдина в країні мережа, яка продає весь бензин А-95 і альтернативне (спиртовмісне) паливо незаводського виробництва компанії ТОВ "Стандарт Ойл-2000".

Також ця компанія виробляє дизельне паливо шляхом змішування імпортного продукту з низькоякісним прямогонним дизпаливом, одержуваним при перегонці вуглеводневої сировини на міні-НПЗ у Гадячі.

Виняток становить харківська мережа "БРСМ", яка з червня по серпень забезпечується високооктановими бензинами Shebel виробництва Шебелинського ГПЗ.

У січні-травні 2021 року група компаній "БРСМ" закупила 43 тис. т нафтової сировини і компонентів для виробництва нафтопродуктів, а за підсумками 2020 року - 117 тис. т. Також з травня "БРСМ" закуповує низькоякісний компонент для зниження собівартості скрапленого газу-бутан-бутиленову фракцію (ББФ).

Проведені Інститутом споживчих експертиз рейди з дослідження якості бензинів і дизельного палива показали масові відхилення від стандартів в економ-мережах ("БРСМ", "Мотто", SunOil) і зокрема виявили вміст заборонених токсичних речовин, таких як монометиланілін (ММА).