Эксперт о ночном обстреле: россияне пытались оставить без света половину Украины

По словам Харченко, атака была комбинированной, хорошо продуманной и давно спланированной. По ее характеру понятно, что враг собирал детальную информацию о каждом объекте генерации, который планировал атаковать.

"Операция была очень тщательно спланирована для того, чтобы разделить украинскую энергосистему на несколько кусков и таким образом спровоцировать блэкаут как минимум на половине территории Украины, а в идеальном варианте для них - на всей территории Украины", - отметил Харченко.

В частности атака, как пояснил эксперт, состоялась во всех плоскостях. Кроме физической атаки, враг также одновременно прибегнул к информационному давлению и кибератаке.

"И эти атаки были в отношении высоковольтных сетей "Укрэнерго", но даже они просчитали отдельные важные подстанции облэнерго. Но сейчас можно смело сказать, что им это не удалось, им не удалось раздробить энергосистему, им не удалось добиться блек-аута и уже не удастся", - отметил эксперт.

Он добавил, что сегодня также важно работать информационно, чтобы бороться с теми фейками, которые сейчас вбрасываются врагом относительно "Днепровской ГЭС" или отключения в Харькове.

"Сейчас еще идет оценка полноценных последствий, потому что трудно еще сказать обо всех результатах атаки, обо всех пораженных или частично пораженных объектах. Но уже понятно, что питание в большинстве случаев дастся восстановить в течение сегодняшнего дня - работа уже идет. Точно сказать о глобальном последствии можно будет скорее где-то вечером", - добавил Харченко.

Массированный обстрел в ночь на 22 марта

В ночь на 22 марта российские террористы нанесли против Украины комбинированный ракетно-авиационный удар. В общем враг применил 151 средство воздушного нападения, а именно:

63 ударные БпЛА типа Shahed-136/131, которые были запущены из района российского Приморско-Ахтарвска;

12 баллистических ракет "Искандер-М";

40 крылатых ракет Х-101/Х-555;

5 крылатых ракет Х-22;

7 аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал";

2 управляемые авиационные ракеты Х-59;

22 зенитные управляемые ракеты С-300/С-400.

К отражению нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения и мобильные огневые группы. В целом удалось уничтожить 92 воздушные цели, а именно:

55 "Шахедов";

35 крылатых ракет Х-101/Х-555;

2 управляемые авиационные ракеты Х-59.

Подробнее о массированной комбинированной атаке России против Украины и ее последствиях можно прочитать - в материале РБК-Украина.