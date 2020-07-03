Кличка звинуватили в піарі на квартирах для постраждалих від вибуху на Позняках

Фото: вибух на Позняках (РБК-Україна)

За словами експерта, в Києві досі не створено маневрений житловий фонд

Мер Києва Віталій Кличко надав найменшу участь у допомозі постраждалим від вибуху газу в житловому будинку на Позняках. Більш того, мер спробував попіаритися на врученні президентом Володимиром Зеленським ключів від квартир мешканцям будинку.

Про це заявив політичний експерт Андрій Золотарьов на своїй сторінці в Facebook.

"Про квартири із забудовниками домовився президент Зеленський, вручав ключі теж він. А Кличко вийшов під кінець, мало не перебив Зеленського і ніс відверту нісенітницю", - написав експерт.

Він зазначив, що до президента Зеленському в даній ситуації питань немає, на відміну від мера Кличка.

"Зеленський дійсно спрацював оперативно, зміг вибити ключі хоча б для сімей з дітьми і тих, хто втратив при вибуху рідню. І його обіцянки видати квартири всім 40 мешканцям після цього звучать цілком реалістично. А от Кличко - просто примазався до події заради власного піару, не зробивши по суті нічого. Адже пригадайте: будинки в Києві вибухали й раніше, причому не раз. Але щось тоді Кличко нікому ніяких ключів не давав", - підкреслив він.

За його словами, проблема в тому, що в Києві не створено маневрений житловий фонд.

"Якби маневрений житлофонд в місті був створений, не довелося б жителям залишилися 28 квартир тепер чекати, коли їм видадуть ключі. А маневрений фонд, своєю чергою, не створений тому, що земля, яка під нього виділялася, віддана таким як Комарницький, Кучер, Войцеховський і цілий перелік ділків. Які разом з Кличком просто дерибанять місто", - резюмував експерт.

Нагадаємо, вибух у багатоповерхівці на Позняках відбувся у неділю, 21 червня. За основною версією слідства, в одній із квартир стався вибух через витік газу. В результаті вибуху загинули 5 осіб.

Постраждалим від вибуху в будинку на Позняках вже почали видавати нові квартири.

Крім того, у КМДА повинні визначити, які секції пошкодженого будинку непридатні для проживання.

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Автор: РБК-Україна