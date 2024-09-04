Эксперт назвал причины тайных поставок Румынией оружия в Украину

"Решение о непубличности было принято по практическим соображениям, чтобы не позволить российским спецслужбам собирать слишком много информации из открытых источников, но также не позволить использование такого рода данных в продолжающейся российской гибридной войне", - объясняет в комментарии РБК-Украина эксперт-международник из Румынии Михай Исаак.

Другая причина в том, что правящая коалиция не хотела давать повода для критики пророссийским партиям в Румынии, говорится в материале.

Румыния с самого начала войны оказывала военную помощь Украине, но делала это непублично. Разведка по открытым источникам фиксировала на поле боя румынские бронетранспортеры TAB-71 или реактивные системы залпового огня APR-40. Однако официально Бухарест об этом молчал и подтвердил лишь в мае этого года перед встречей президента Румынии Клауса Йоханниса с его американским визави Джо Байденом.

Румыния поставила Украине не только TAB-71 или APR-40, но и гаубицы, снаряды калибров 122-мм и 152-мм, гранатометы, пулеметы ДШК и многое другое.