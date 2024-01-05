Эксперт назвал перспективное направление для наступления украинской армии

"У нас одно направление, потому что без стратегического решения вопроса Юга говорить о каком-либо продвижении на Восток невозможно. Ни один военный не будет планировать боевые действия, имея угрозу нанесения флангового удара по коммуникациям войск, которые пытаются наступать ", - сказал он.

Как отметил Грабский, Украине очень нужен Юг и освобождение Крыма, чтобы закрепить свое господство на большей части акватории Черного моря, значительно расширить зону наших экономических операций, которые также являются составной частью войны.

По его словам, главной составляющей любой войны являются деньги. "Поэтому у нас нет направлений - у нас есть только одно направление. Без решения вопроса Юга говорить о каких-либо других операциях совершенно бессмысленно", - добавил он.

Как отметил эксперт, другие направления могут быть только локальными. "Мы можем говорить о каких-то тактических операциях, например, с продвижением на линию Троицкое - Сватово - Кременная, мы можем говорить о тактических операциях в районе Белогоровки или о контратаках в районе Бахмута, но это все локальные действия. И без развала южного фронта, над чем мы сейчас работаем, говорить о каких-то других направлениях, по моему мнению, совершенно неправильно", - считает Грабский.

Ожидания украинцев

Напомним, вера в победу продолжает объединять абсолютное большинство украинцев (88%), причем 63% из них верят в победу однозначно. В декабре 2023 сомневается в победе только 5% опрошенных.

Более половины украинцев (58%) верят, что Украина победит в этой войне в краткосрочной перспективе: 6% - в ближайшие несколько месяцев, 21% – к лету 2024 года, еще 31% - через 1-2 года. К победе в среднесрочной перспективе (3-5 лет) склоняются 15% респондентов.

Кроме того, три четверти украинцев (74%) убеждены, что ни при каких обстоятельствах Украина не должна отказываться от своих территорий, даже если из-за этого война будет продолжаться дольше и будут угрозы сохранению независимости. Доля согласных на поступки выросла до 19%.