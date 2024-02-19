ua en ru
Пн, 19 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эксперт назвал наиболее вероятное направление следующего массированного наступления РФ

Донецкая область, Понедельник 19 февраля 2024 21:47
UA EN RU
Эксперт назвал наиболее вероятное направление следующего массированного наступления РФ Фото: российские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко
Эксперт: Алексей Гетьман

Часов Яр в Донецкой области может стать одним из главных направлений следующего массированного наступления российских захватчиков.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки сменит фронт и есть ли силы отразить удар РФ".

По словам военного эксперта Алексея Гетьмана, российские войска набирают обороты в попытке прорвать оборону и развить наступление на Часов Яр.

К северу от Бахмута оккупанты штурмуют Белогоровку и Веселое, западнее - район Богдановки и Ивановского. Россияне ищут слабые места, чтобы продавить линию столкновения, но существенных изменений линии фронта пока нет.

По состоянию на сегодняшний день оккупанты довольно близко подошли к Часовому Яру со стороны поселка Хромово и вдоль трассы из Бахмута. Все признаки указывают на то, что следующим большим сражением может стать битва во времена Яр.

"Это вполне возможно, потому что там увеличилось количество российских войск с 40 до 80 тысяч. Цель - выйти на Константиновку, где находится важный железнодорожный хаб. И здесь уже не политическая подоплека есть, а сугубо военная, чтобы нарушить нашу логистику. Вполне возможно, что там будет один из основных ударов. Хотя я думаю, что они будут одновременно давить в нескольких местах", - отметил эксперт.

Эксперт назвал наиболее вероятное направление следующего массированного наступления РФ

deepstatemap.live

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба, украинские воины удерживают позиции на левобережье Днепра, отразили атаки в районе села Ласточкино (Донецкая область) и поразили пять артиллерийских средств противника.

Также следует отметить, что российские войска, похоже, не намерены снижать интенсивность наступательных действий после захвата Авдеевки. Просто сейчас оккупанты активизируются на ряде других направлений, а западные СМИ уже пишут о самом опасном положении ВСУ с первых месяцев полномасштабной войны.

Детальнее об этом, возможны угрозы и о том, смогут ли Силы обороны сдержать враждебный напор, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Война России против Украины
NEWS
Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей
Обсудят помощь Украине. Байден согласен встретиться со спикером Палаты представителей
DAILY
Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Пять угроз. Как выход ВСУ из Авдеевки изменит фронт и есть ли силы отбить удар РФ