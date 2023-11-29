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Эксперт назвал основную задачу россиян под Бахмутом

Фото: эксперт назвал ключевую задачу россиян под Бахмутом (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова, Данила Крамаренко

На данный момент основная задача российских оккупантов под Бахмутом - сковать украинские войска, чтобы их не перебросили на Авдеевское направление, где захватчики пытаются наступать с начала октября.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Ловушка в промзоне. Что происходит в Авдеевке и далеко ли до переломного момента на Юге".

Военный эксперт Александр Мусиенко считает, несмотря на давление и контратаки россиян, вряд ли они добьются оперативных успехов под Бахмутом.

По его словам, уже несколько месяцев боевые действия там идут примерно так: мы атакуем и продвигаемся, потом враг начинает контратаковать, потом по новой.

По мнению эксперта, задача противника под Бахмутом - сковать украинские войска, чтобы их не опрокинули на то же Авдеевское направление.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба на утро 29 ноября, украинские военные отразили 16 атак противника на Бахмутском направлении, продолжают проведение наступательной операции на Мелитопольском направлении. Подразделения ракетных войск поразили 9 артиллерийских средств противника.

В частности, по данным Института изучения войны, ВСУ продолжили наступательные операции в направлении Мелитополя и добились неопределенного успеха к западу от Работино в направлении Копани Запорожской области. Также сохранили позиции и, по сообщениям, атаковали на восточном (левом) берегу Херсонской области.

В свою очередь, Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута Донецкой области, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

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Донецкая областьБахмутВойна России против Украины