Эксперт назвал фактор, от которого зависит новая волна наступления россиян на Покровск

Россия может начать новую волну интенсивного наступления на Покровск. Это будет зависеть от ее действий на флангах.

"Все зависит от того, как будет действительно происходить ситуация на юге Покровского направления, а не на юге общей зоны боевых действий, театра боевых действий. Как быстро они смогут сформировать южный фланг, даже скажу так, какие у них будут результаты, например, в районе Селидово", - отметил Коваленко.

По его словам, сейчас в районе Селидово украинские защитники проводят высококачественную оборону, у россиян нет возможности прорваться в город и закрепиться там, чтобы начать городские бои.

Поэтому, как уточнил Коваленко, пока Селидово находиться под контролем Украины, начинать новое наступление на Покровск - большой риск для россиян. Также это касается и квадрата Горняк-Кураховка-Зоряное. Контроль ВСУ над этой агломерацией также не дает россиянам наступать на Курахово.

"Именно от ситуации по этим локациям зависит, когда россияне смогут начать очередную волну, более интенсивную волну наступательных действий на Покровском направлении", - подчеркнул Коваленко.

Он добавил, что сейчас россияне пытаются в районе Новогродовки, Красного Яра, Гродовки формировать фланги и закрепляться на новых участках, но не идти в лоб на Покровск.