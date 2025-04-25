Эксперт назвала особенности нового конфликта Индии и Пакистана: при чем здесь ХАМАС

Между Индией и Пакистаном разразился очередной конфликт. Это произошло после нападения на туристов в провинции Кашмир.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявила Наталия Бутырская, эксперт по Восточной Азии, магистр внешней политики.

Сравнение с ХАМАС

Она отметила, что ключевое отличие нового конфликта между странами со старыми в том, что атаковали мирных граждан, а не военных.

"И поэтому в некоторых медиа Индии были проведены параллели, определенные между тем, как ХАМАС тоже совершил нападение на Израиль, на гражданских людей", - рассказала Бутырская.



Особенности конфликта

По ее словам, очевидцы нападения на туристов в Кашмире рассказывают, что семь террористов (пакистанцы и местные жители провинции) расстреливали людей по признаку веры. Их целью были индуисты и представители других религий (фактически все, кроме мусульман).

Один из мусульманин-турист попытался помочь другим, пытался вырвать оружие из рук террористов, но его расстреляли.

"С 1947 года идет этот конфликт и преимущественно есть и религиозная основа, потому что Пакистан - это мусульманское население, а Индия - это индуистское население. А вот часть Кашмира, в том числе принадлежащая ныне Индии Джами Кашмир, среди населения все еще остались мусульмане. Как раз их часть требовала присоединения к пакистанской стороне и на основе религиозных таких споров происходили войны", - объяснила эксперт.

При этом, когда эти территории были колонией Британии, разделение проходило не по этническим и религиозным признакам. Кровопролитие очень серьезно повлияло на отношение между двумя странами. И возник нерешенный конфликт.

"Когда возникают такие акты терроризма, как это расценивают в Индии, со стороны людей, связанных с Пакистаном, как считает Индия, они направлены Пакистаном для того, чтобы подрывать ситуацию", - добавила Бутырская.

Выход Индии из сделки о водах Инда

По словам эксперта, сделка о водах Инда - это момент взаимопонимания между Индией и Пакистаном. Такое соглашение должно было принести мир между странами, поскольку "вода - это экономика". Но конфликты это не остановило.

В результате этого договора было предусмотрено, что три реки, которые протекают на западной стороне, они дают воды Пакистану, а три реки на восточной стороне - дают воды Индии.

И после нападения террористов на туристов в Кашмире Индия решила приостановить свое участие в такой сделке.

"Это очень важно для Пакистана, потому что более 25% их сельскохозяйственных земель орошаются этими водами, то есть это серьезный ущерб", - добавила она.