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Експерт назвав мету Росії на окупованій Запорізькій АЕС

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Енергодар, Вівторок 09 серпня 2022 09:31
Експерт назвав мету Росії на окупованій Запорізькій АЕС Фото: росіяни хочуть відключити Запорізьку АЕС від України (Getty Images)
Автор: Юрій Дощатов, Марія Кучерявець

Метою Росії на захопленій Запорізькій АЕС є ядерний шантаж. Також Кремль хоче від'єднати станцію від енергосистеми України та підключити її до єдиної енергетичної системи РФ, включаючи окупований Крим.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Ядерний шантаж. Навіщо Росії Запорізька АЕС і в чому ризики для України".

Таку можливу ціль окупантів на ЗАЕС назвав у коментарі РБК-Україна директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко.

"До 1 вересня 2022 року "Росатом" планує завершити всі технічні роботи для цієї мети, в тому числі і пов'язані з відновленням ліній електропередач у напрямку Криму", - каже експерт.

Разом з тим, джерела РБК-Україна в органах влади підтвердили, що такий сценарій дійсно може плануватися.

"Ми не можемо цього виключати. Це можливо і теоретично, і практично. Але для перемикання на енергосистему РФ буде потрібно певний час", - розповіло джерело виданню.

Нагадаємо, 5 серпня росіяни двічі за день обстріляли територію Запорізької АЕС. Три снаряди влучили біля одного з енергоблоків, де розташований ядерний реактор.

Після чого, наступного дня ворожі обстріли продовжилися. На що "Енергоатомі" заявили, що росіяни обстрілами ЗАЕС мають намір повністю знеструмити південь України.

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