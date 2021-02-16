Експерт назвав скасування ФОПів у проекті Мінцифри про "Дія.City" дискримінацією частини галузі
Скасування працевлаштування через ФОП у IT-компаніях-резидентах спеціального правового режиму для айтішників ("Дія.City"), яке ініціює Міністерство цифрової трансформації, створює два паралельно функціонуючих пільгових режимів. Крім того, це створює дискримінацію в галузі.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів виконавчий директор Асоціації IT Ukraine Костянтин Васюк.
За його словами, держава пропонує побудувати для айтішників новий пільговий режим, залишивши в той же час і старий.
"ФОП - це ж пільговий режим. Як можуть функціонувати два пільгових режими для однієї галузі? Це дивно. Тоді виходить, що один з них повинен бути краще. А який з них краще? Поки ФОП залишається кращим, він зрозуміліше, і бонусів у новому режимі я не бачу", - вважає експерт.
Також він звертає увагу, що законопроект №4303 від Мінцифри- це половина всього проекту "Дія.City", повинна бути ще податкова частина.
"Ми бачили, що буде пропонуватися 9%-ний податок на виведений капітал. Тобі просто буде невигідно співпрацювати з ФОПом, якщо ти резидент "Дія.City". А це знову ж дискримінація", - додає він.
На його думку, у разі ухвалення законопроекту в первісному вигляді у компаній з'явиться більше додаткових витрат. Наприклад, всіх співробітників треба перевести на гіг-контракти (одна з форм працевлаштування, передбачена законопроектом №4303, - ред.) або в штатні співробітники. Перехід з поточної моделі на нову - це великий бюджет, і чим більше компанія, тим більше і бюджет.
"Нас дуже засмучує, що модель ФОП називають "сірою". І це все йде незрозуміло з чиєї подачі. Якщо вона "сіра" - забороніть. Чому у нас завжди йде тиск, щоб викрутити руки, а потім уявити це все як компроміс?! Ось, все, модель ФОП визнали "сірою" або "чорною", даємо вам рік на перебудову, вперед. Але так не роблять", - резюмує Васюк.
Нагадаємо, раніше Костянтин Васюк заявив, що підготовлений Міністерством цифрової трансформації законопроект №4304 про порядок створення та роботи спеціального правового режиму для айтішників ("Дія.City") створює масу негативних моментів для IT-галузі й по суті є експериментом. Зараз не найкращий момент для нього.
Як відомо, "Дія.City" - це спеціальний правовий режим для IT-індустрії. За його основу Міністерство цифрової трансформації взяло концепцію білоруського Парку високих технологій (ПВТ) і деякі норми правових систем західних країн.
Після критики з боку галузі, в партії "Голос" підготували альтернативний проект про розвиток української IT-галузі. Він називається "Про стимулювання розвитку сфери інформаційних технологій в Україні".
Автори альтернативного законопроекту відзначають, що ідея стимулювати українське IT - хороша, але в запропонованому Мінцифрою проекті є недоліки.
Пізніше з'явилося ще кілька альтернативних проектів, зокрема від депутатів ОПЗЖ.
У лютому на робочій зустрічі представників комітету ВР з питань цифрової трансформації зі стейкхолдерами законопроектів Мінцифри повідомило про плани подати законопроект №4303д взамін №4303, який врахує частина пропозицій і ідей альтернативних №4303-1 і №4303-2.