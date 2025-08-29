ua en ru
Пт, 29 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Эксперт напомнил о связях Порошенко с УПЦ МП после его заявления о запрете церкви

Украина, Пятница 29 августа 2025 19:16
UA EN RU
Эксперт напомнил о связях Порошенко с УПЦ МП после его заявления о запрете церкви Фото: бывший президент Украины Петр Порошенко (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Заявление лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко о необходимости запретить УПЦ МП противоречит его собственной позиции. Политик много лет был связан именно с московским патриархатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Петра Олещука.

"Петр Порошенко почувствовал удачный политический момент и открыто выступил против своих. Он вышел с неожиданным заявлением: "УПЦ Московского патриархата должна быть признана тем, чем она является на самом деле - структурой Русской православной церкви, которая действует в интересах страны-агрессора". Как тут не вспомнить пословицу о том, что громче всех "лови вора!" кричит сам вор", - отмечает Петр Олещук.

По его словам Порошенко благодаря принадлежности к УПЦ МП продвигался по политической карьере.

"И Янукович, и Азаров - бывшие руководители Порошенко (работал в их правительствах министром) - изображали из себя глубоко верующих людей, водили дружбу с главным попом Московии Кириллом и коллекционировали иконы. Поэтому Порошенко и служил в московской церкви для личной карьеры. В его архивах есть совместные фото с руководителями МП, а в интернете - изображения, где он в церковном облачении несет икону. Это еще раз доказывает, что для Порошенко вера всегда была инструментом политической карьеры", - пишет Олещук.

Эксперт напомнил также историю с Вадимом Новинским - известным лоббистом московского патриархата, который получил украинский паспорт по представлению Порошенко.

В документе, который опубликовал эксперт, Петр Порошенко обращается к на тот момент президенту Януковичу и просит предоставить Новинскому гражданство Украины.

При этом, политик перечисляет заслуги этого российского олигарха перед Украиной, которые заключаются в восстановлении храмов московского патриархата.

Как сообщалось ранее, народного депутата Петра Порошенко раскритиковали за его заявления о подрыве украинскими военными магистрального нефтепровода "Дружба" и попытки подчеркнуть собственную причастность к этой спецоперации.

Также военные раскритиковали заявления лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко, который во время выступления в Верховной Раде призвал власть определиться с позицией относительно возможных переговоров о завершении войны.

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко
Новости
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Есть очень неожиданные страны, которые готовы отправить войска в Украину, - Зеленский
Аналитика
Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина Деньги на старость. Что будет с пенсиями в Украине и почему лучше копить самим