Эксперт напомнил о связях Порошенко с УПЦ МП после его заявления о запрете церкви

Заявление лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко о необходимости запретить УПЦ МП противоречит его собственной позиции. Политик много лет был связан именно с московским патриархатом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление политического эксперта Петра Олещука.

"Петр Порошенко почувствовал удачный политический момент и открыто выступил против своих. Он вышел с неожиданным заявлением: "УПЦ Московского патриархата должна быть признана тем, чем она является на самом деле - структурой Русской православной церкви, которая действует в интересах страны-агрессора". Как тут не вспомнить пословицу о том, что громче всех "лови вора!" кричит сам вор", - отмечает Петр Олещук.

По его словам Порошенко благодаря принадлежности к УПЦ МП продвигался по политической карьере.

"И Янукович, и Азаров - бывшие руководители Порошенко (работал в их правительствах министром) - изображали из себя глубоко верующих людей, водили дружбу с главным попом Московии Кириллом и коллекционировали иконы. Поэтому Порошенко и служил в московской церкви для личной карьеры. В его архивах есть совместные фото с руководителями МП, а в интернете - изображения, где он в церковном облачении несет икону. Это еще раз доказывает, что для Порошенко вера всегда была инструментом политической карьеры", - пишет Олещук.

Эксперт напомнил также историю с Вадимом Новинским - известным лоббистом московского патриархата, который получил украинский паспорт по представлению Порошенко.

В документе, который опубликовал эксперт, Петр Порошенко обращается к на тот момент президенту Януковичу и просит предоставить Новинскому гражданство Украины.

При этом, политик перечисляет заслуги этого российского олигарха перед Украиной, которые заключаются в восстановлении храмов московского патриархата.