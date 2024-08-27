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Эксперт о Курской области: ВСУ могут взять под контроль сразу весь Глушковский район

Фото: украинские защитники могут продвинуться в Курской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники могут взять под свой контроль Глушковский район. Там россияне, вероятно, уже не сумеют стабилизировать линию боестолкновения.

Об этом в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Он рассказал, что в Курской области украинские воины продолжают расширять зону контроля. Под контролем ВСУ 100 населенных пунктов и почти 1300 квадратных километров. 

"Увеличение фиксируется из-за чего? Из-за того, что Россия до сих пор не контролирует линию боестолкновения. Стабилизировать линию боестолкновения они не могут", - объяснил Коваленко. 

Он обратил внимание, что продвижение украинских войск в Курской области замедлилось но это было ожидаемо. Такая ситуация объясняется тем, что ВСУ расширили зону контроля, а россияне перебросили большее количество своих солдат. Но это не означает завершение Курской операции - она еще продолжится. 

Эксперт также прокомментировал информацию о том, что россияне перебросили 30 тысяч своих солдат в Курскую область. По его словам, примерно такое количество необходимо для стабилизации линии боестолкновения. 

"Это может позволить им стабилизировать линию боестолкновения, но есть несколько локаций, где стабилизация уже не произойдет. К примеру, это Глушковский район. Глушковский район может стать новой зоной контроля Сил обороны Украины", - добавил он. 

Также, по его словам, есть "интересные моменты", которые связаны с дальнейшим продвижением украинских защитников в направлении нескольких населенных пунктов севернее в Курской области. Если это произойдет, можно будет утверждать, что Курская операция вышла на оперативный уровень. 

 

Что предшествовало

Напомним, сегодня, 27 августа, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил о том, что Курская операция вынудила Россию перебросить из Украины 30 тысяч своих военных.

При этом генерал отмечал, что под контролем Украины в Курской области уже 100 населенных пунктов, а в плен в рамках операции были взяты почти 600 военных.

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