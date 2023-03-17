Эксперт о желании Украины быстро вступить в ЕС: "шапкозакидательство" может навредить

Он считает, что официальные лица должны быть более осмотрительными с заявлениями о темпах вступления Украины в ЕС, чтобы не создать самим себе проблем. Такое "шапкозакидательство" со стороны украинских властей, по мнению эксперта, может положительно сработать на внутреннюю аудиторию, но в то же время вызвать недовольство внешней.

"Мы такими заявлениями можем несколько усложнить себе работу по началу переговоров. Для внутреннего потребителя - это ОК. А для внешнего - это скорее угроза, потому что быстрое движение может не отвечать их ожиданиям от расширения ЕС", - объяснил эксперт.

По словам Максака, быстрое вхождение в состав ЕС большой страны, в которой еще не реформированы институты, может рассматриваться как угроза европейским принципам. В результате может быть политическая блокировка. Сейчас же главной задачей Украины должно быть начало переговоров, но после этого можно будет бороться за "медаль".

Приоритетом должны быть переговоры, которые, по мнению эксперта, реально начать до конца этого года. По его словам, это будет зависеть как от прогресса Украины, так и политической воли со стороны Евросоюза. Кроме того, переговоры важно начать именно в этом году, поскольку в 2024 году в ЕС начнется избирательный процесс и такие сложные вопросы, как расширение отойдут на второй план.

"В следующем году начинается новый цикл, начинаются выборы в Европарламент. Поэтому они будут иметь меньше аппетита к таким тяжелым решениям. Поэтому сейчас у нас уникальное окно возможностей. Это понимают и в Киеве, и в Брюсселе. И не надо забрасывать шапки, что мы все выполнили и только ждем решения с европейской стороны. Даже если мы выполним все условия, то нас ждет еще большая работа и политиков, и дипломатов, чтобы адвокатировать политическое решение. Должны взять эту телегу и тянуть вперед", - подчеркнул Максак.