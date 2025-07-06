Эксперименты от Шовковского: "Динамо" сыграло первый матч в сезоне (видео)

Контрольный матч

"Динамо" - "Кишварда" - 0:2

Голы: Йорданов, 24, Матанович, 71 (пенальти)

"Динамо" (первый тайм): Моргун - Караваев, Попов, Захарченко, Дубинчак - Михайленко, Буяльский, Саленко - Кабаев, Торрес, Супряга.

Второй тайм: Игнатенко - Волошин, Биловар, Дячук, Гусев - Шапаренко, Пихаленок, Осипенко - Ярмоленко, Задорожный, Пономаренко.

Детали матча

В игре с командой, которая по итогам прошлого сезона вернулась в элитную лигу чемпионата Венгрии, главный тренер "бело-синих" Александр Шовковский решил проверить ближайший резерв и дал шанс новичкам и молодым игрокам.

В частности, со старта на поле появились вингер Анхель Торрес, форвард Владислав Супряга (вернулся из аренды), защитник Владислав Захарченко и полузащитник Роман Саленко. После перерыва к игре присоединились другие молодые футболисты, в частности Алексей Гусев, Матвей Пономаренко, Кирилл Осипенко и Федор Задорожный.

Из-за несыгранности экспериментального состава "Динамо" не смогло навязать сопернику борьбу. Первый гол "Кишварда" забила после подачи в штрафную - Йорданов опередил Захарченко и в падении головой отправил мяч в сетку.

После перерыва "Динамо" пропустило во второй раз. Защитник Максим Дячук обрезался возле собственной штрафной, а вратарь Денис Игнатенко, пытаясь исправить ситуацию, сбил соперника. Арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Матанович.

Киевляне имели несколько моментов, чтобы сократить отставание. После удара Пономаренко мяч попал в штангу, головой с близкого расстояния опасно пробивал Биловар - но его выстрел парировал голкипер соперников.

Что дальше

Свой следующий товарищеский матч "Динамо" проведет 7 июля против австрийского "Хартберга".

Команда готовится к старту во втором раунде квалификации Лиги чемпионов, где в конце июля встретится с победителем в паре "Жальгирис" (Литва) - "Хамрун Спартанс" (Мальта). Потенциальные соперники киевлян сыграют первый матч уже на следующей неделе - 9 июля в Вильнюсе.