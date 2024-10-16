"Экспедиционный корпус": чего ожидать от привлечения военных КНДР в войну против Украины

Военная помощь для России со стороны КНДР продолжает расширяться и не ограничивается только передачей оружия, включая баллистические ракеты и боеприпасы.

Пхеньян снабжает Москву примерно половиной артснарядов, которые она использует в войне против Украины, писало The Times со ссылкой на данные в западных разведках. По данным издания, эти поставки составляют 3 миллиона снарядов ежегодно. Однако в рамках этого Кремль еще и получил возможность привлекать северокорейских военных.

И если первоначально использование россиянами граждан КНДР было связано с помощью оккупантам в применении северокорейских баллистических ракет, то теперь раздаются утверждения о возможном участии северокорейских солдат в боевых действиях. В частности, с соответствующим заявлением выступал глава Минобороны Южной Кореи Ким Йон Хена.

Кроме этого сообщалось, что небольшое количество северокорейских инженеров было отправлено на Донбасс для обслуживания артиллерийских снарядов. Впоследствии РБК-Украина из собственных источников узнало, что под Донецком было ликвидировано шесть офицеров из Северной Кореи в результате ракетного удара.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Пхеньян снабжает российскую армию не только оружием, но и личным составом. По его словам, речь идет уже "фактическом включении КНДР в войну против Украины".

Из источников западных СМИ известно, что несколько тысяч северокорейских солдат проходят подготовку в РФ, а до конца года их могут перебросить на российско-украинский фронт. В Кремле это всячески отрицают.

Более того, сейчас российской оккупационной армии на базе 11 отдельной десантно-штурмовой бригады формируется "особый бурятский батальон", который насчитывает ориентировочно до 3 тысяч человек. Он укомплектован военными из КНДР, рассказали источники в Силах обороны. Собеседники говорят, что предположительно батальон привлекут к выполнению боевых задач вблизи Суджи и Курска.

Как военные КНДР могут быть вовлечены в войну против Украины

Сейчас звучат разные сценарии того, каким образом Россия может привлечь военных регулярной армии КНДР в войну против Украины и в каком количестве. Впрочем, по мнению руководителя Центра военно-правовых исследований Александра Мусиенко, на первом этапе речь может идти о незначительном контингенте, который будет находиться в РФ и оккупированных территориях и "перенимать опыт".

"Очевидно, что они хотели бы научиться изменениям, трансформации войны с использованием дронов и их противодействию. Потому что это для них очень актуально. Вот сейчас Пхеньян обвиняет Сеул в том, что Южная Корея запускает (дроны-шпионы - ред.) на территорию Северной Кореи. Поэтому первое - они хотят перенять опыт", - говорит Мусиенко в комментарии YouTube-каналу РБК-Украина.

По его словам, во-вторых, будет проходить обучение, в частности, подготовка офицеров северокорейских. Кроме того, он не исключает появления экспедиционного корпуса северокорейских войск в районе ведения боевых действий, выполняющего определенные задачи в артиллерии.

"Думаю, что он может ограничиться не более чем несколькими тысячами (лиц - ред.) в начале. Но это же не меняет ситуацию. Даже несколько сотен - это участие в войне. Любой выстрел северокорейского военного в сторону позиции украинских войск - это прямое участие и это фактически объявление войны в Украине. Даже присутствие на оккупированных территориях - это тоже об этом", - объясняет Мусиенко.

Впрочем, самое интересное, по мнению эксперта это то, пойдут ли северокорейцы в так называемые "мясные штурмы". Поскольку одно дело, когда представители КНДР выполняли определенные функции как спецназовцы или как пехотинцы в антиколониальных войнах в Африке или как пилоты на советских самолетах, переданных Египту.

"Другое дело - отправляться в мясные штурмы. Вот это будет момент истины. Потому что тоже очень важно, какой здесь мотивационный пакет? Это война за что? За "светлые идеи" Ким Чен Ына? За светлые идеи антиимпериализма? За светлые идеи лучшего будущего для планеты? Вот за что это будет? Какая будет идеологическая надстройка? Потому что для таких стран как Северная Корея это имеет значение", - отмечает Мусиенко.

Эксперт не исключает того, что Кремль будет привлекать финансовые стимулы, что тоже будет иметь значение. Впрочем, по его словам, нет гарантий того, что северокорейцы возьмут деньги и не сбегут куда-то. К примеру, через Беларусь, а затем беженцами в Польшу.

Примечательно, что вчера "Суспильне" сообщило о побеге уже 18 военных КНДР, вовлеченных в российскую армию, с позиций на границе Украины с Брянской и Курской областями РФ.

Как должны реагировать Украина и Запад

"Но есть еще и политический момент, очень важный. Потому что одно дело, когда это российско-украинская война в смысле применения войск. Ну и там есть наемники в России, которые она постоянно вербует по миру. Но это же не поддержка государств, а отдельных людей. Или у нас есть добровольцы, иностранный легион, подписывающий контракт с ВСУ. Но это же не участие этих государств", - объясняет Мусиенко.

Эксперт акцентирует, что прямое участие северокорейских военных в этой войне действительно поднимает уровень напряжения и конфликта и требует другого типа реакций от Запада. Также он сказал как, по его мнению, может в этом случае отреагировать на Киев.

"Первый способ реакции он есть. Это то, что президент Украины призвал Запад отреагировать и предоставить Украине право бить вглубь российской территории как символический жест, что Запад тоже готов перейти через определенные свои линии", - приводит пример Мусиенко.

Второе, по его словам, это возвращение к идеям, которые в начале этого года озвучил президент Франции Эммануэль Макрон о том, что Запад может рассмотреть вариант отправки своих военных на территорию Украины.

"Я считаю, что это правильно. Более того, я являюсь последовательным сторонником той идеи, что так или иначе на будущее, но гарантией безопасности для Украины должно стать присутствие иностранных войск на нашей территории. Как в центре Сеула, где есть американская военная база. И поэтому Южная Корея, кстати, получила шанс на лучшее существование и экономический прорыв", - подытожил эксперт.