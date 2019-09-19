Експедиційний військовий корабель США зайшов в одеський порт

Американський транспортно-десантний корабель USNS Yuma зайшов в Одеський морський торговий порт. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Думская".

О 10:30 корабель пришвартовався біля причалу. Як повідомляється, американський корабель спочатку попрямував в Поті (Грузія), проте грузинська влада по не зрозумілій поки причини не дозволила йому зайти в територіальні води. Корабель потім розвернувся і пішов в Одесу.

USNS Yuma - восьмий за рахунком експедиційний швидкохідний транспорт класу Spearhead. Довжина 103 метри, ширина 28,5 метрів. Чотири дизельних двигуна сумарною потужністю 86 тисяч кінських сил приводять у рух водометні рушії, розганяють корабель до 43 вузлів (80 км/год). Повна водотоннажність 2400 тонн.

Нагадаємо, 29 червня американський есмінець Військово-морських сил Сполучених Штатів USS Carney вперше прибув в Україну.

РБК-Україна писало, що в Міноборони планують повністю перебудовувати ВМС. Міністр оборони України Андрій Загороднюк розповів, що в рамках реформування Військово-морські сили будуть повністю перебудовувати.