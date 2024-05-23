Экс-охранник российской пыточной пытался скрыться в рядах ВСУ: его задержали

Служба безопасности задержала бывшего охранника российской пыточной, который пытался скрыться в рядах Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Как сообщается, военная контрразведка Службы безопасности задержала еще одного коллаборанта, который сотрудничал с Россией во время оккупации Херсона.
По данным следствия, тогда он "служил" в российской пыточной, которую оккупанты обустроили на базе захваченной в то время Дарьевской исправительной колонии № 10. Там он находился на "должности" охранника оккупационного объекта, в который россияне свозили репрессированных местных жителей, в частности, проукраинских активистов.
После освобождения правобережной части Херсонской области коллаборант некоторое время скрывался, а затем мобилизовался в украинскую армию, где надеялся избежать правосудия.
Сотрудники СБУ задокументировали преступную деятельность фигуранта и попытки скрыться от правосудия в одной из воинских частей на юге Украины.
По данным следствия, вражеским приспешником оказался житель Николаевской области, идеологический сторонник рашизма.
В начале полномасштабного вторжения он поддержал оккупантов, за что был назначен телохранителем русской застенки.
Фото: СБУ задержала экс-охранника российской пыточной, который пытался скрыться в рядах ВСУ (ssu.gov.ua)
На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили задержанному о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории).
В настоящее время злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.
Напомним, недавно СБУ задержала информатора российского ГРУ, который готовил захват Волчанска Харьковской области. Он оказался местным бизнесменом.
Также Служба безопасности задержала студента в Харькове. Он помогал оккупантам организовать новое наступление на область.
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