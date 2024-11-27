Экс-нардепа Царева заочно приговорили к 8 годам тюрьмы

Бывшего народного депутата и коллаборанта Олега Царева заочно приговорили к 8 годам тюрьмы. Также суд принял решение конфисковать его имущество на 460,6 млн гривен.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора и Службы безопасности Украины.
"Бывший народный депутат Олег Царев получил тюремный приговор в еще одном уголовном производстве. На этот раз он признан виновным в финансировании вооруженной агрессии России", - сообщили в СБУ.
Отмечается, что поскольку злоумышленник скрывается от правосудия, рассмотрение дела состоялось в специальном судебном разбирательстве in absentia (при отсутствии обвиняемого).
Кроме заключения, суд постановил конфисковать все имеющееся у него имущество:
Общая стоимость конфискованного имущества Царева - 460,6 млн гривен.
По материалам дела, экс-нардеп-регионал регулярно финансирует бюджет страны-агрессора посредством уплаты "налогов" за свой рекреационный бизнес в Крыму, а также финансирует Росгвардию, которой платит за охрану вышеназванных объектов.
На основании собранных следователями Службы безопасности доказательств суд признал Царева виновным по ч. 3 ст. 110-2 Уголовного кодекса Украины (финансирование действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины).
В настоящее время продолжаются комплексные меры по привлечению экс-нардепа к ответственности за преступления против Украины.
Напомним, бывшему украинскому нардепу Олегу Цареву объявлено подозрение по двум статьям. Прокуратура инкриминирует ему государственную измену и посягательство на территориальную целостность Украины.
В частности, дело по обвинению Царева в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины находилось в суде с 2017 года.
Ранее Царева приговорили к 12 годам тюрьмы, признав виновным в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 110 и ч. 3 ст. 109 Уголовного кодекса. На этот раз за финансирование экс-политиком российских силовиков временно оккупированном Крыму.
Царев был нардепом от "Партии регионов", после Майдана 2014 пытался баллотироваться на пост президента Украины, но снял кандидатуру и открыто выступил за "референдумы" в Донецкой и Луганской областях. Позже объявил себя "спикером парламента Новороссии".
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