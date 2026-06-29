За эксминистра энергетики Галущенко внесли всю сумму залога

Отмечается, что 45 млн за Галущенко внесли две частные фирмы - "Пеллет Сервис" (4 млн гривен) и "Гирант Констракт" (41 млн гривен).

Источники издания в правоохранительных органах рассказали, что компания "Гирант Констракт" в пятницу, 26 июня, внесла 46 млн гривен залога.

Компания "Пеллет Сервис" зарегистрирована в Киеве и специализируется на лесозаготовительных работах. Единоличный директор и владелец компании 34-летний киевлянин Назар Бойко, владеющий еще четырьмя компаниями. У других пользователей номер Бойко подписан как "Назар Укрбуд", "Назар Кмда", "Назар Киевгорстрой".

В 15.50 РБК-Украина подтвердили эту информацию в пресс-службе ВАКС.

Что известно о деле Галущенко

Напомним, 15 февраля 2026 года детективы НАБУ и прокуроры САП задержали бывшего министра энергетики Германа Галущенко в поезде во время его попытки пересечь государственную границу.

На следующий день ему официально объявили подозрение в рамках дела "Мидас", которое касается масштабной коррупционной схемы в энергетике с участием чиновников. Эксглаве министерства инкриминируют участие в легализации средств через оффшорные компании и семейный инвестиционный фонд.