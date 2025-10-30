ua en ru
Чт, 30 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Экс-командира киевского "Беркута" приговорили к 10 годам тюрьмы

Четверг 30 октября 2025 17:29
UA EN RU
Экс-командира киевского "Беркута" приговорили к 10 годам тюрьмы Фото: экс-командира киевского "Беркута" приговорили к 10 годам тюрьмы (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Прокуроры в суде доказали причастность бывшего командира киевского полка "Беркут" к сокрытию преступлений, совершенных против участников Революции Достоинства 20 февраля 2014 года. Его приговорили к 10 годам тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Отметим, согласно открытым источникам и фото, опубликованном Офисом генпрокурора, речь о Сергее Кусюке.

Установлено, что осужденный, пользуясь служебным положением, организовал уничтожение оружия и служебных документов, имевших ключевое значение для установления обстоятельств расстрелов протестующих.

В частности, с места дислокации полка было вывезено и в дальнейшем уничтожено:

  • 24 автомата АКМС;
  • снайперскую винтовку Драгунова;
  • ружья "Форт-500" и "Форт-12".

Оружие разрезали, удалили маркировку и скрыли на территории реки Вита, чтобы сделать невозможным ее идентификацию и привязку к убийствам.

Также он завладел служебными документами подразделения, которые после этого исчезли. Это значительно усложнило установление конкретных исполнителей.

Экс-командира киевского &quot;Беркута&quot; приговорили к 10 годам тюрьмы

Суд признал его виновным и назначил 10 лет лишения свободы. С него также взыскано почти 680 тысяч гривен материального ущерба в пользу государства. Приговор вынесен без присутствия обвиняемого, поскольку он скрывается.

Также в 2023 году по аналогичным обстоятельствам к 10 годам заключения уже осужден его соучастник, который непосредственно уничтожал оружие. Приговор вступил в законную силу.

Что известно о Сергее Кусюке

Сергей Кусюк - бывший полковник украинской милиции, заместитель командира полка особого назначения "Беркут".

Известен неоднократным участием в управлении противоправными силовыми действиями "Беркута" (а также во главе неизвестных в гражданской одежде) - против общественных акций и представителей СМИ.

По приказу Генеральной прокуратуры Украины разыскивается по обвинению в причастности к массовым убийствам активистов в центре Киева в феврале 2014.

После побега в Россию был назначен полковником российского ОМОНа Росгвардии РФ.

Расстрелы на Институтской

Напомним, 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве милиционеры "Беркута" применили к участникам акций протеста табельное гладкоствольное и автоматическое нарезное огнестрельное оружие, снаряженное боевыми припасами.

В результате погибло 48 участников акций протеста, еще 90 получили огнестрельные ранения.

В 2023 году Святошинский районный суд Киева огласил решение по делу о расстрелах людей на улице Институтской в феврале 2014 года.

Суд назначил пожизненное заключение заместителю командира спецподразделения "Беркут" Олегу Янишевскому. У него также забирают все его звания.

Спецназовца Павла Аброськина приговорили к 15 годам с лишением права занимать должности 3 года.

Бывший боец подразделения Сергей Зинченко получил по совокупности преступления 15 лет, с лишением занимать должность 3 года. Также у него забрали звание.

При этом эти трое беркутовцев были освобождении из-под стражи в декабре 2019 в рамках обмена пленными с Россией. Они сбежали в страну-агрессора.

Читайте РБК-Украина в Google News
Беркут Офис Генпрокурора
Новости
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Удары по ТЭС, Ладыжин без тепла, свет выключали по всей Украине: последствия атаки РФ
Аналитика
Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Война за ИИ. Как США и Китай ведут технологическую гонку — и есть ли место Украине