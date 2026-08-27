Экс-глава наблюдательного совета Sense Bank сделал заявление на фоне обвинений НАБУ

В частности, по его словам, речь идет о версии, по которой платежи якобы были произведены в результате "ручного" несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных учетных систем банка.

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Он добавил, что автоматические процессы контроля, о которых идет речь в обнародованных материалах уголовного производства, технически невозможно "выключить" или "остановить на сервис". По его убеждению, это подвергает сомнению обоснованность предъявленных банку обвинений.

"Во-первых, на счета клиентов в Sense Bank, которые в дальнейшем произвели перечисление залога, средства поступили в виде безналичных платежей из других банков, наличные Sense Bank не вносились", - сказал он.

Гладышенко обратил внимание и на то, что клиенты Sense Bank со счетов в банке уплатили лишь треть от суммы залога, остальная сумма, составлявшая 2/3 от суммы залога, была уплачена теми же субъектами хозяйствования через другие банковские учреждения.

"Во-вторых, если бы было любое вмешательство в работу автоматизированных учетных систем, это можно было бы увидеть в системе, поскольку такие вмешательства оставляют следы, которые невозможно удалить. Впрочем, до обвинений банка эксперты такой проверки не проводили, соответственно обвинения необоснованны", - заявил Гладышенко.

Он также подчеркнул, что система финансового мониторинга предназначена для выявления подобных сделок и передачи их на дополнительный контроль. По словам Гладышенко, спорный платеж также прошел предусмотренную процедуру проверки.

"Система и построена таким образом, чтобы платежи с таким назначением вылавливать из общей массы и проводить под более внимательным контролем. Кроме этого, Sense Bank безотлагательно сообщил об осуществленных платежах Госфинмониторинг, соответственно эти платежи были предметом соответствующей проверки", - рассказал экс-глава наблюдательного совета.

Отдельно он опроверг информацию о внесении 150 млн грн наличными через Sense Bank.

"Sense Bank не имел никакого отношения к наличной форме этих денег. Эти средства не заносили через отделения и не вносили наличными на счета Sense Bank. Деньги поступали со счетов этих компаний в других банках. Их происхождение нам неизвестно", - отметил Гладышенко.