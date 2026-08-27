Экс-глава наблюдательного совета Sense Bank сделал заявление на фоне обвинений НАБУ

Обвинения в адрес Sense Bank по проведению платежа на 150 млн грн для уплаты залога по делу "Мидас" не подтверждены технической экспертизой.
Об этом заявил экс-глава наблюдательного совета Sense Bank Николай Гладышенко, пишет РБК-Украина со ссылкой на "Украинские новости".
В частности, по его словам, речь идет о версии, по которой платежи якобы были произведены в результате "ручного" несанкционированного вмешательства в работу автоматизированных учетных систем банка.
Он добавил, что автоматические процессы контроля, о которых идет речь в обнародованных материалах уголовного производства, технически невозможно "выключить" или "остановить на сервис". По его убеждению, это подвергает сомнению обоснованность предъявленных банку обвинений.
"Во-первых, на счета клиентов в Sense Bank, которые в дальнейшем произвели перечисление залога, средства поступили в виде безналичных платежей из других банков, наличные Sense Bank не вносились", - сказал он.
Гладышенко обратил внимание и на то, что клиенты Sense Bank со счетов в банке уплатили лишь треть от суммы залога, остальная сумма, составлявшая 2/3 от суммы залога, была уплачена теми же субъектами хозяйствования через другие банковские учреждения.
"Во-вторых, если бы было любое вмешательство в работу автоматизированных учетных систем, это можно было бы увидеть в системе, поскольку такие вмешательства оставляют следы, которые невозможно удалить. Впрочем, до обвинений банка эксперты такой проверки не проводили, соответственно обвинения необоснованны", - заявил Гладышенко.
Он также подчеркнул, что система финансового мониторинга предназначена для выявления подобных сделок и передачи их на дополнительный контроль. По словам Гладышенко, спорный платеж также прошел предусмотренную процедуру проверки.
"Система и построена таким образом, чтобы платежи с таким назначением вылавливать из общей массы и проводить под более внимательным контролем. Кроме этого, Sense Bank безотлагательно сообщил об осуществленных платежах Госфинмониторинг, соответственно эти платежи были предметом соответствующей проверки", - рассказал экс-глава наблюдательного совета.
Отдельно он опроверг информацию о внесении 150 млн грн наличными через Sense Bank.
"Sense Bank не имел никакого отношения к наличной форме этих денег. Эти средства не заносили через отделения и не вносили наличными на счета Sense Bank. Деньги поступали со счетов этих компаний в других банках. Их происхождение нам неизвестно", - отметил Гладышенко.
Напомним, Sense Bank оказался в центре скандала после того, как 19 августа Национальное антикоррупционное бюро сообщило об операции "Форест Гамп".
По версии следствия, группа лиц "организовала и обеспечила легализацию средств, полученных преступным путем". В НАБУ заявили о 150 млн грн наличными. По данным следствия, средства провели через ряд счетов подставных компаний, после чего использовали для уплаты залога за одного из участников преступной организации по делу "Мидас".
На фоне скандала правительство приняло решение по Николаю Гладышенко. Согласно ему, он теряет право быть членом наблюдательного совета Sense Bank, а его полномочия прекращаются.