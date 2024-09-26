Эксперт рассказал, какие резервы РФ перебросила в Курскую область

Россия перебросила в Курскую область силы Ленинградского военного округа и частично Московского военного округа. Впрочем, эти подразделения довольно "нестабильные".

Об этом рассказал военный аналитик Павел Нарожный в материале РБК-Украина "Осада" Угледара и успех ГУР в Волчанске. Как изменился фронт и чего ждать осенью" .

Как рассказал эксперт, вышеупомянутые подразделения были относительно недавно «восстановлены» в результате переформатирования других округов. В связи с этим их состав и организация довольно «нестабильны». Враг накапливает у себя же в области плохо подготовленные и не готовые к ведению боев резервы, чтобы сохранять интенсивность боев на временно оккупированных территориях Украины.

"У них есть ресурсы по одному направлению, на всех направлениях они атаковать не могут. Они уже бросили космодесант, это военно-космические силы. Сейчас они уже бросили экипаж своего единственного авианосца. Это свидетельствует о нехватке живой силы", - добавляет эксперт.

Вероятно, что из-за нехватки силы враг не смог отстоять один из участков фронта, в связи с чем 95-я отдельная десантно-штурмовая Полесская бригада совершила там прорыв и уничтожила пункт противника.

Бои в Курской области

Наступление Вооруженных сил Украины в Курской области продолжается уже почти два месяца, и украинские подразделения уверенно продвигаются вперед, захватив контроль над более чем сотней населенных пунктов.

По данным РБК-Украина, российский диктатор Владимир Путин отдал распоряжение военным и политическим структурами освободить Курскую область до 1 октября. Еще 12 сентября президент Владимир Зеленский сообщил о том, что Россия начала контратаку в регионе.