Екс-зірка АПЛ знайшов новий скромний клуб

Колишній гравець лондонського "Арсеналу" та збірної Англії Джек Вілшер знайшов новий клуб. Півзахисник підписав контракт з данським клубом "Орхус".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Орхуса".
Угоду укладено до кінця сезону 2021/2022 з можливість продовження ще на рік.
Футболіст виступатиме під номером 10.
Стіг Інге Бйорнебю Бйорнебю.
Наразі "Орхус" перебуває на сьомій позиції в чемпіонаті Данії.
Англійський футболіст, який грає на позиції центрального півзахисника.
30-річний гравець є вихованцем лондонського "Арсенал", за який дебютував у 16 років.
Всього за "канонірів" зіграв 125 матчів та забив сім голів.
Крім "Арсеналу" виступав за "Болтон", "Вест Гем" та "Борнмут".
За збірну Англії зіграв 34 матчі, у яких забив два голи.
Володар Кубка Англії: 2014, 2015.
Володар Суперкубка Англії: 2014, 2015, 2017.
Найкращий молодий футболіст Англії за версією ПФА: 2011.
Нагадаємо, що "Динамо" переграло чемпіона Латвії в останньому матчі на зборах.
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