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Екс-зірка АПЛ знайшов новий скромний клуб

Автор: Андрій Вирва

Колишній гравець лондонського "Арсеналу" та збірної Англії Джек Вілшер знайшов новий клуб. Півзахисник підписав контракт з данським клубом "Орхус".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт "Орхуса".

Угоду укладено до кінця сезону 2021/2022 з можливість продовження ще на рік.

Футболіст виступатиме під номером 10.

Стіг Інге Бйорнебю Бйорнебю.

Наразі "Орхус" перебуває на сьомій позиції в чемпіонаті Данії.

Хто такий Джек Вілшер

Англійський футболіст, який грає на позиції центрального півзахисника.

30-річний гравець є вихованцем лондонського "Арсенал", за який дебютував у 16 років.

Всього за "канонірів" зіграв 125 матчів та забив сім голів.

Крім "Арсеналу" виступав за "Болтон", "Вест Гем" та "Борнмут".

За збірну Англії зіграв 34 матчі, у яких забив два голи.

Володар Кубка Англії: 2014, 2015.

Володар Суперкубка Англії: 2014, 2015, 2017.

Найкращий молодий футболіст Англії за версією ПФА: 2011.

Нагадаємо, що "Динамо" переграло чемпіона Латвії в останньому матчі на зборах.

До слова, раніше підбили підсумки спортивного тижня в Україні та світі.

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Футбол