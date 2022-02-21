Екс-зірка АПЛ знайшов новий скромний клуб

Угоду укладено до кінця сезону 2021/2022 з можливість продовження ще на рік.

Футболіст виступатиме під номером 10.

Стіг Інге Бйорнебю Бйорнебю.

Наразі "Орхус" перебуває на сьомій позиції в чемпіонаті Данії.

Хто такий Джек Вілшер

Англійський футболіст, який грає на позиції центрального півзахисника.

30-річний гравець є вихованцем лондонського "Арсенал", за який дебютував у 16 років.

Всього за "канонірів" зіграв 125 матчів та забив сім голів.

Крім "Арсеналу" виступав за "Болтон", "Вест Гем" та "Борнмут".

За збірну Англії зіграв 34 матчі, у яких забив два голи.

Володар Кубка Англії: 2014, 2015.

Володар Суперкубка Англії: 2014, 2015, 2017.

Найкращий молодий футболіст Англії за версією ПФА: 2011.