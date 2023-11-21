RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Экс-звезда УПЛ вывел Словению на форум, Чехия едет на чемпионат: что произошло в отборе Евро-2024

Фото: Словенская сборная вышла на Евро-2024 (nzs.si)
Автор: Антон Федорцив

Финальный тур квалификации к чемпионату Европы 2024 года продолжился семью матчами в понедельник. Победы одержали сборные Чехии, Северной Ирландии, Словении и Финляндии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

 

Обладателем второй путевки от группы E стала чешская сборная. Команда Ярослава Шилгавы дома разгромила Молдову. Открыл счет в дебюте встречи Доудера, который ворвался в штрафную и четко пробил в дальний угол. После перерыва чехи закрепили собственное преимущество после удаления Бабогло: Хори положил головой после углового, а Соучек сыграл на добивании с линии штрафной.

 

 

 

Хозяева выиграли и решающий матч в группе H. Словенцы в противостоянии с Казахстаном открыли счет под занавес первого тайма, когда Шешко реализовал пенальти после фола Вороговского. "Ястребы" отыгрались на старте второй половины - Оразов сыграл на опережение на ближней стойке. Но последнее слово было за балканской сборной. В контратаке Вербич элегантно пробил в дальней с угла штрафной.

 

 

 

Тем временем Дания с путевкой на Евро-2024 в кармане проиграла в Белфасте. Сборная Северной Ирландии подсластила неудачный отбор домашней победой с голами после перерыва. Прайс вывел Ольстер вперед ударом из пределов штрафной, а Чарльз удвоил преимущество хозяев классным выстрелом под перекладину. Ирландцы финишировали только на 5-й строчке, а Финляндия и Казахстан сыграют в плей-офф.

 

 

 

Наконец-то Англия в полурезервном составе расписала выездную ничью со сборной Северной Македонии. Балканцы открыли счет перед перерывом – Барди не реализовал одиннадцатиметровый, но сыграл на добивании. Во втором тайме Атанасов помог "Трем львам" отыграться, срезав мяч в собственные ворота после углового - 1:1 в итоге.

 

 

К слову, накануне сборная Украины не выиграла у Италии решающий матч отбора к Евро-2024.

Напомним, ранее разобрали формат плей-офф Лиги наций за путевки на чемпионат Европы.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News