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Экс-заместитель Шойгу, которого прозвали "мясником Мариуполя", устроился в ЧВК "Вагнер"

Фото: Михаил Мизинцев (t me Bratchuk_Sergey)
Автор: Дмитрий Браславский

Бывший заместитель министра обороны, отвечавший за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ Михаил Мизинцев устроился в ЧВК "Вагнер".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление так называемого российского "военкора" Александра Симонова.

Отмечается, что Мизинцев получил должность заместителя командира ЧВК "Вагнера".

В настоящее время он занимается дополнительной подготовкой подразделений российских оккупантов, которых затем отправляют на войну в Украину.

Напомним, что Минобороны РФ подтвердило отставку замминистра обороны, отвечающего за материально-техническое обеспечение Вооруженных сил РФ Михаила Мизинцева.

Отметим, что Мизинцев был назначен на должность заместителя министра обороны России в сентябре 2022 года.

Также известно, что именно он руководил осадой Мариуполя и предписывал бомбить роддом и драмтеатр в городе, где прятались местные жители со своими детьми, после чего за ним закрепилось прозвище "Мясник Мариуполя".

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